Basket Promozione: manca poco alla prima palla a due del campionato lombardo.

Basket Promozione: giovedì 6 ottobre si comincia nel girone G con ben quattro partite

Il conto alla rovescia è quasi terminato, da giovedì 6 ottobre infatti scatterà il campionato di basket Promozione maschile. Dopo la serie di amichevoli e tornei prestagionali ecco che il girone G si prepara al semaforo verde con ben 14 squadre lariane al via oltre alle due valtellinesi Sondrio e Tirano.

Come detto si parte giovedì 6 quando si giocheranno le prime 4 partite: alle 21 aprirà la new entry Le Bocce che ospiterà il Playground Team mentre alle 21,15 toccherà alla rinnovata Antoniana Como ricevere il Figino. Alle ore 21.30 fari puntati su Lurate Caccivio dove la Kaire Sport ospiterà il Tirano mentre in contemporanea la neopromossa SB'83 Cermenate ospiterà l'Alebbio Como.

Il giorno successivo venerdì 7 big match a Villa Guardia dove i locali del GSV grandi favoriti della vigilia riceveranno il Tavernerio alle ore 21.30. In contemporanea anche Lomazzo-Senna, Sant'Ambrogio Mariano-Sondrio e la sfida tra l'ambizioso Gigante Inverigo e la new entry Virtus Cermenate. Signore signori allacciate le cinture la Promozione comasca sta per decollare.

Questo il cartellone del 1° turno d'andata del girone G

Giovedì 6 ottobre ore 21 CDC Erba-Playground Team; ore 21.15 Antoniana Como-Figino; ire 21.30 Lurate Caccivio-Tirano, SB'83 Cermenate-Alebbio Como; venerdì 7 ottobre ore 21.30 Lomazzo-Senna, Villa Guardia-Tavernerio, Mariano-Sondrio, Gigante Inverigo- Virtus Cermenate.

Questo il girone G di Promozione 2022/23

Basket Tavernerio

ABC Lomazzo

Pallacanestro Figino

SB'83 Cermenate

Gigante Inverigo

Sant'Ambrogio Mariano

Antoniana Como

GS Villa Guardia

Playground Team Cantù

Pol. Senna

Kaire Sport Lurate Caccivio

Alebbio Como

Virtus Cermenate

Le Bocce Erba

Sondrio

Tirano