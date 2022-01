Basket Promozione Girone Como 1 e Como 2 torneranno in campo ad inizio febbraio 

Pallacanestro MInors news

Basket Promozione nuovi slittamenti per il campionato regionale decisi dalla Fip Lombardia.

Basket Promozione nuovi slittamenti per il campionato regionale decisi dalla Fip Lombardia.

Basket Promozione i due tornei ripartiranno addirittura dal 6° turno di ritorno per la sospensione

Anche il calendario del campionato di basket Promozione maschile è stato ridisegnato ancora una volta dopo il prolungarsi dello stop fino al 31 gennaio voluto dalla Fip Lombardia. Ciò per consentire la definitiva ratifica, e la conseguente applicazione, del nuovo regolamento sanitario relativo alla procedura del "Return To Play", con relativa possibilità per gli atleti guariti dal Covid di espletare una procedura più semplice e veloce. I due gironi Como 1 e Como 2 ripartiranno entrambi dal 6° turno di ritorno ad inizio febbraio e dovranno recuperare a fine regular season tutte le giornate rinviate.

Il programma del 6° turno di ritorno girone Como1

Il 1 febbraio Giussano-Sant'Ambrogio Mariano; il 3/2 Binzago-Sidergorla Playground, Sovico-Veranese; 4/2 Besanese-Cesano Seveso.

Classifica attuale girone Como1

Binzago, Cesano Seveso 14; Besanese 10; Sidergorla Playground Team, Veranese 8; Giussano, Sovico 6; Sant'Ambrogio Mariano 2.

Il programma del 6° turno di ritorno girone Como 2

Giovedì 3/2 Antoniana Como-Cucciago Bulls; venerdì 4 Villa Guardia-Gladiatori Albavilla, Senna-Gigante Inverigo, Alebbio-Lurate Caccivio.

La classifica attuale del girone Como2

Villa Guardia, Cucciago Bulls 14; Gladiatori Albavilla 12; Kaire Sport Lurate Caccivio 10; Gigante Inverigo 8; Alebbio Como , Antoniana Como 6; Senna 0.