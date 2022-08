Basket Promozione: ha aperto la stagione 2022/23 l'ambizioso Villa Guardia maschile

Basket Promozione: al via i raduni anche tra le squadra lariane di categoria.

Basket Promozione: il neo coach Mattia Di Lorenzo: "Siamo una squadra ancora competitiva e proveremo a salire in serie D"

Stanno tornando in campo anche le squadre lariane che saranno impegnate nel campionato di basket Promozione maschile 2022/23. Tra le prime a riprendere l'attività anche il GS Villa Guardia che ieri sera si è radunata presso la palestra amica di via Tevere agli ordini del nuovo staff tecnico composto dal neo coach Mattia Di Lorenzo e dal suo vice Roberto Cantaluppi. Il gruppo di Promozione GSV con gli U19 Maschili ha svolto il primo giorno di allenamento con 13 senior a disposizione mentre l'under 19 era composta da 10 ragazzi, con la novità Marco Coira quale head coach, promosso al ruolo di capo allenatore.

Soddisfatto dell'avvio di stagione proprio il capo allenatore di Promozione Mattia Di Lorenzo: "Si è stata una buona giornata di allenamenti anche se qualche giocatore ha bisogno di ritrovare la forma, ma è assolutamente normale. Un ottimo clima, con tanta voglia di fare bene nella nuova stagione. Io personalmente sono molto carico ed entusiasta per questa nuova avventura. Non nascondiamo che puntiamo a fare una bella stagione e magari provare a salire in serie D anche se sarà molto difficile visto che in virtù della prossima riforma dei campionati Fip saranno solo due le promozioni a fronte una settantina di retrocessioni. Tutto molto complicato quindi ma noi proveremo a fare il colpo: siamo davvero carichi io, il mio vice Cantaluppi e i ragazzi. Del resto la squadra sono convinto abbia tutte le carte in regola per fare bene e soprattutto l'organico. Ad un roster già molto competitivo abbiamo infatti aggiunto anche tre rinforzi di categoria superiore quali Chiurato e Galletti da Lomazzo e Bassi da Tavernerio".