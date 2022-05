Basket Promozione i Cucciago Bulls pronti per la trasferta domenicale ad Ornago per provare un altro colpo corsaro

Basket Promozione si sono aperti ieri sera i quarti di finale del tabellone Ovest lombardo.

Basket Promozione in caso di vittoria i "tori" brianzoli in semifinale sfideranno l'Acli Trecella che ieri ha eliminato Carugate

Si è aperto ieri sera il cartellone dei quarti di finale del campionato di basket Promozione maschile. Nel tabellone ovest lombardo dove è inserita l'unica rappresentante nostrana, i Cucciago Bulls, si sono già giocate due partite che hanno visto i successi casalinghi dell'Antoniano Busto sul Bosto e dell'ACLI Trecella contro Carugate. Proprio Trecella in semifinale sarà l'avversario della vincente della sfida dei quarti di finale che vedrà domenica 29 maggio alle ore 18,45 i Cucciago Bulls ospiti della Starch Ornago che nel turno precedente era andata a sbancare Albavilla. Ricordiamo invece che i tori brianzoli nel turno precedente avevano eliminato in trasferta l'Eureka Monza. Ora si preparano a portare l'assalto all'Ornago in un'altra sfida secca ma consapevoli di poter piazzare un altro colpo grosso che varrebbe l'accesso alla semifinale.

Questo il programma completo dei quarti di finale del tabellone ovest

1° quarto giovedì 26 maggio ACLI Trecella-Carugate 67-60; 2° quarto domenica 29 ore 18.45 Starch Ornago-Cucciago Bulls; 3° quarto venerdì 27 Basket Player Marcallo con Casone-Ayers Rock Gallarate; 4° quarto giovedì 26 Antoniano Busto Arsizio-Basket Bosto 65-52.