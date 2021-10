Basket Promozione i Gladiatori di Albavilla ieri sera corsari a Lurate Caccivio

Pallacanestro minors i risultati

Basket Promozione si è aperto il 2° turno d'andata del girone Como 2.

Basket Promozione prima vittoria stagionale per i Cucciago Bulls contro Inverigo, mentre sono rinviate due gare per una positività

Colpi di scena e partite rinviate nel 2° turno del girone Como 2 del campionato di Promozione maschile. Ieri sera colpo grosso dei Gladiatori Albavilla di coach Angelo Delfinetti che hanno vinto il big match sul campo della Kaire Sport Lurate Caccivio per 53-69. Sorpresa a Cucciago dove i Bulls hanno centrato la loro prima vittoria stagionale domando una delle favorite il Gigante Inverigo per 71-64. Da segnalare invece che sono state rinviate Antoniana-Alebbio e Villa Guardia-Senna per una positività riscontrata nel match del 1° turno Alebbio-Villa Guardia .

Così i risultati 2° turno girone Como2

Giovedì 28 Cucciago Bulls-Inverigo 71-64 Antoniana-Alebbio rinviata, Lurate Caccivio-Albavilla 53-69; venerdì 29 Villa Guardia-Senna rinviata.

La classifica aggiornata del girone Como2

Gladiatori Albavilla* 4; Gigante Inverigo*, Cucciago Bulls*, Villa Guardia, Kaire Sport Lurate Caccivio* 2; Alebbio Como, Antoniana Como, Senna 0. (* una gara in più)

Il programma del 3° turno girone Como2

Venerdì 5 novembre ore 21.30 Gigante Inverigo-Albavilla, GSV Villa Guardia-Kaire Sport Lurate Caccivio, Alebbio Como-Cucciago Bulls, Senna-Antoniana Como.