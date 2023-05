Basket Promozione: si è chiusa la prima tornata di gare dei play-in salvezza.

Basket Promozione: ieri brutto ko casalingo per la CDG Erba contro il S. Benedetto Milano

Si è chiusa ieri sera la serie delle gara1 dei play in salvezza nel campionato di basket promozione maschile. Purtroppo si è chiusa male per i colori nostrani perchè la CDG Erba ha perso in casa il match d'andata stoppata dal San Benedetto Milano per 45-64. Sarà già decisiva quindi la gara di ritorno in programma a Milano lunedì 5 giugno per evitare la retrocessione. Oggi intanto si apre la serie delle seconde partite con Figino che sulla scia del successo in gara 1 va a Verbano Luino per chiudere i conti.

Risultati delle Gara1:

Giovedì 25/5 Lurate Caccivio-Vismara Milano 50-62 (0-1), Legnano-Antoniana Como 49-53 (0-1); venerdì 26 Figino-Verbano Luino 66-51 (1-0), Samarate-Tavernerio 50-59 (0-1), Brugherio-Playground Team 66-62 (1-0); domenica 28 Busto Garolfo-Virtus Cermenate 80-41 (1-0); lunedì 29 CDG Erba-S. Benedetto Milano 45-64.

Così il tabellone di Gara 2

Martedì 30 ore 21.30 Verbano Luino-Figino mercoledì 31 ore 21.30 Playground-Brugherio; giovedì 1 giugno ore 21 Virtus Cermenate-Busto Garolfo, ore 21.30 Antoniana-Legnano, Vismara Milano-Lurate Caccivio, Tavernerio-Samarate. lunedì 5 giugno ore 21.30 San Benedetto Milano-CDG Erba.