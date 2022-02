Basket Promozione ieri colpo corsaro dei Cucciago Bulls sul campo dell'Antoniana

pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è aperto il 6° turno di ritorno del girone Como2.

Basket Promozione si è aperto il 6° turno di ritorno del girone Como2.

Basket Promozione questa sera fari puntati sul big match Villa Guardia-Albavilla e altre due gare

Si è aperto ieri sera il 6° turno di ritorno del girone Como2 del campionato di basket Promozione maschile. Copertina meritata per i Cucciago Bulls che hanno sbancato il parquet di Casnate battendo per 73-65 i locali dell'Antoniana a Como rispondendo così alla vittoria di lunedì scorso nel recupero del Villa Guardia e agganciandola in vetta. Momentaneamente visto che già stasera il Villa Guardia potrebbe riprendersi la testa solitaria in caso di vittoria nel big match casalingo contro Albavilla. Completano il cartellone anche Senna-Inverigo e Alebbio-Lurate.

Questo il programma completo del 6° turno di ritorno girone Como2

Giovedì 3 Antoniana Como-Cucciago Bulls 65-73; venerdì 4 Villa Guardia-Gladiatori Albavilla, Senna-Gigante Inverigo, Alebbio-Lurate Caccivio.

Per questa classifica aggiornata del girone Como2

Villa Guardia, Cucciago Bulls 16; Gladiatori Albavilla 12; Kaire Sport Lurate Caccivio 10; Il Gigante Inverigo 8; Alebbio Como, Antoniana Como 6; Senna 0.

Questo il cartellone del 7° turno di ritorno del girone Como2

Giovedì 10 febbraio ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Cucciago Bulls; venerdì 11 ore 21.30 Albavilla-Antoniana, Alebbio-Senna, Gigante Inverigo-Villa Guardia.