Basket Promozione: tempo di sfide decisive nei play in lombardi.

Basket Promozione: ieri colpo Erba sbancando Milano si è guadagnata la bella salvezza

Tempo di belle nei play in di basket Promozione maschile. Stasera gioca infatti la terza sfida decisiva l'Antoniana Como di scena sul campo dell'Elegy Legnano con l'obiettivo di garantirsi la permanenza in categoria. Alla bella anche Le Bocce Erba che ieri sera è riuscita a pareggiare la sua serie andando a vincere sul campo del San Benedetto Milano per 51-58 riscattando così il ko casalingo subito in gara 1. La bella già giovedì 8 al PalaErba.

Il tabellino di gara 2 S. Benedetto Milano-CDG Erba 51-58

San Benedetto Milano: Tresoldi 13, Ricciardi 9, Giglio 8, S. Digrandi 7, Anzalone 6, Chini 5, Gallo Perozzi 3, Filosa, Testini, Giamberti, Digarndim Cruickshank.

CDG Erba: Mazza 15, Arnaboldi 11, Pagani 7, Brambilla 7, Cagnazzo 5, Bianchi 5, Riva 3, Picarelli 2, Pontiggia, Spinelli, Rumi.

Così il tabellone di Gara 2: Martedì 30/5 Verbano Luino-Figino 38-55 (0-2), mercoledì 31 Playground-Brugherio; giovedì 1 giugno Virtus Cermenate-Busto Garolfo 55-70 (0-2), Antoniana-Legnano 59-70 (1-1), Vismara Milano-Lurate Caccivio 63-60 (2-0), Tavernerio-Samarate 67-41 (2-0. lunedì 5 giugno ore 21.30 S. Benedetto Milano-CDG Erba 51-58.

Risultati delle Gara1: 25/5 Lurate Caccivio-Vismara 50-62, Legnano-Antoniana 49-53; venerdì 26 Figino-Verbano Luino 66-51, Samarate-Tavernerio 50-59, Brugherio-Playground Team 66-62; domenica 28 Busto Garolfo-Virtus Cermenate 80-41; lunedì 29 CDG Erba-S. Benedetto Milano 45-64.

Programma gare 3 salvezza

Oggi martedì 6 giugno ore 21.30 Elegy Legnano-Antoniana Como

Giovedì 8 giugno ore 21 CDG Erba-San Benedetto Milano