Basket Promozione ieri i Cucciago Bulls hanno alzato bandiera bianca nei quarti di finale a Ornago

Basket Promozione anche l'ultima squadra nostrana è stata eliminata dai playoff lombardi.

Basket Promozione il team brianzolo è stato tradito dalla cattiva percentuale al tiro e si è dovuto arrendere per 58-49 nel finale

Brutte notizie dai playoff del campionato di basket Promozione per il movimento nostrano. Anche l'ultima squadra lariana rimasta in lizza ieri sera si è dovuta arrendere ed è stata eliminata. E' sfumato infatti il sogno di volare in semifinale per i Cucciago Bulls che dopo aver superato il primo turno ieri sera si sono dovuti arrendere sul campo dell'Ornago per 58-49. Purtroppo i tori brianzoli hanno pagato una cattiva serata al tiro e soprattutto ai liberi visto hanno segnato solo 8/29. Numeri che hanno condizionato la gara decisa nell'ultimo quarto. Ornago vola così in semifinale dove sfiderà Trecella mentre i Bulls chiudono la stagione ma meritano un grande applauso per averla giocata da protagonisti.

Il tabellino dei quarti di finale ORNAGO – CUCCIAGO BULLS 58-49

Parziali 17-8; 28-24; 37-36.

Tabellini: Borghi 3, Caviezel 7 Girolimetto , Gualazzi 9, Radice 3, Hamdar 2, Gioia, Loi 4,Molteni M.3, Molteni A. 3, Bernasconi 9, Pappalardo 6.

Questo il programma completo dei quarti di finale del tabellone ovest

1° quarto giovedì 26 maggio ACLI Trecella-Carugate 67-60; 2° quarto domenica 29 ore 18.45 Starch Ornago-Cucciago Bulls 58-49; 3° quarto venerdì 27 Basket Player Marcallo con Casone-Ayers Rock Gallarate 75-54; 4° quarto giovedì 26 Antoniano Busto Arsizio-Basket Bosto 65-52.

Semifinali

Acli Trecella-Ornago e Basket Player Marcallo con Casone-Antoniano Bosto.