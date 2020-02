Basket Promozione il campionato si ferma fino al 1 marzo

Basket Promozione dopo il 19° turno del girone Varese2.

Basket Promozione in vetta un terzetto con Pall. Como, Rovello e Lurate Caccivio

Anche il campionato di Basket Promozione viene stoppato e si ferma fino a domenica 1 marzo compresa in ottemperanza alle decisioni delle Federazione Italiana Pallacanestro in merito all’emergenza coronavirus. Rinviato in toto il turno di questa settimana a cominciare dalla sfida che era in programma oggi Giussano-Alebbio. Intanto il campionato si ferma con un terzetto in vetta composto da Pallacanestro Como, Lurate Caccivio e Rovello Porro. In attesa della ripresa che si spera avvenga il più presto possibile.

Questo il cartellone completo del 19° turno girone Varese 2

Playground Team-Senna 63-44; Rovello Porro-Leopandrillo Cantù 82-49, Ew Villa Guardia-Lurate Caccivio 65-79; Veranese-Gladiatori Albavilla 62-56, Antoniana-Vismaravetro Mariano 75-62, Gigante Inverigo-5 Fuori Giussano 53-65; venerdì 21 Alebbio Como-Pall. Como 56-84.

La classifica aggiornata girone Varese 2

Kaire Sport Lurate Caccivio, Rovello Porro, Pall. Como 28; Gigante Inverigo, Gladiatori Albavilla 24; Playground Team, Giussano 22; Veranese 20; EW Villa Guardia 18; Senna 14; Alebbio Como 13; Mariano Comense, Antoniana 10; Leopandrillo Cantù 2.

Ecco il programma del 20° turno girone Varese 2 che è stato rinviato in toto

Martedì 25 Giussano-Alebbio (ore 21.30); mercoledì 26 Mariano-Leopandrillo (ore 21.30); giovedì 27 Antoniana-Lurate (ore 21), Veranese-EW (ore 21.30), Albavilla-Inverigo (ore 21.30); venerdì 28 Pall. Como-Playground (ore 21), Senna-Rovello (ore 21.30).

