Basket Promozione: si sono giocate altre due gare del 10° turno d'andata girone G lombardo.

Basket Promozione: il Figino batte all'overtime Tirano e lo aggancia al 3° posto

Si sono giocate ieri sera altre due partite interessanti nel girone G del campionato di basket Promozione maschile valide per il 10° turno d'andata. Big match a Figino dove i gialloverdi di coach Matteo Borghetti hanno domato dopo un tempo supplementare il Tirano agganciandolo così al terzo posto in classifica. Aggancio anche per il Tavernerio che ieri sera ha battuto a domicilio l'Antoniana Como raggiungendola così a quota 10 punti. Oggi il cartellone continua con CDG Erba-Sondrio per poi chiudersi ricordiamo lunedì sera con l'atteso match clou che vale il primato Inverigo-Villa Guardia.

Programma del 10° turno d'andata girone G

Lunedì 5/12 ore 21.30 Playground Team-Kaire Sport Lurate 48-65, Alebbio-S. Ambrogio Mariano 64-61; mercoledì 7 Tavernerio-Antoniana 78-64, Figino-Tirano 93-89; giovedì 8 ore 21 CDG Erba-Sondrio; venerdì 9 ore 21.30 Senna-Virtus Cermenate; lunedì 12 ore 21 Gigante Inverigo-GS Villa Guardia; lunedì 19 SB’83 Cermenate-Lomazzo.

Classifica aggiornata del del girone G

GS Villa Guardia, Gigante Inverigo 18; Tirano, Figino 16; Kaire Sport Lurate Caccivio12; CDG Erba, Antoniana Como, Tavernerio 10; Sant’Ambrogio Mariano, Alebbio Como 8; Virtus Cermenate, Lomazzo 6; SB’83 Cermenate, Playground Team, Senna 4; Sondrio 2.