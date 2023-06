Basket Promozione Il Gigante Inverigo apre questa sera il primo atto della finale

Basket Promozione oggi si gioca gara1 della serie decisiva per il salto in serie D.

Basket Promozione il team di coach Pina alle ore 18 è ospite a Carugate, mercoledì 14 in casa gara2 ed eventuale bella in trasferta sabato 17

Il conto alla rovescia è quasi scaduto in casa del Gigante Inverigo che questa sera apre la serie di finale playoff del campionato di basket Promozione maschile. Alle ore 18 infatti la squadra lariana diretta da coach Davide Pina renderà visita in gara 1 al Basket Carugate prima sfida di una serie al meglio delle tre partite che regalerà alla squadra vincitrice il salto in serie D. Il Gigante è arrivato a questa finale eliminando in tre partite i Baby Santos Milano nel primo turno dei playoff e dopo una regular season che l'ha visto chiudere al secondo posto nel girone G lombardo.

Così a poche ore dalla palla a due di questa finale fa il punto coach Davide Pina:

"Siamo felici di aver raggiunto questa finale al primo anno di questa nuova era del Gigante Inverigo per noi è un motivo di orgoglio perché non era scontato. Il nostro cammino infatti è partito ad agosto per arrivare fino a qui: è stato importante innanzitutto centrare la permanenza in categoria ma ora vogliamo giocarci questa finale al massimo. Come ho detto alla squadra queste sono le gare più belle da giocare anche se sappiamo che andiamo ad affrontare un avversario forte e completo che vedo simile a noi. Mi aspetto quindi una bella serie finale: conquistare la promozione in serie D sarebbe un traguardo eccezionale per questo gruppo che sono davvero orgoglioso di allenare. Un gruppo che ha tanti elementi di valore ma tutti si sono messi a disposizione e al servizio della squadra. Sono sicuro che siamo pronti per giocare una grande finale".

Questo il calendario della finale Carugate-Inverigo

Gara1 sabato 10 giugno a Carugate ore 18

Gara 2 mercoledì 14 giugno a Inverigo ore 21

Eventuale Gara3 sabato 17 giugno a Carugate alle ore 19.30.