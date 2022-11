Basket Promozione: si è completato ieri con un posticipo di lusso il 5° turno del girone G.

Basket Promozione: il Gigante Inverigo corsaro in Valtellina, sbanca Tirano e resta in vetta

Si è chiuso ieri il 5° turno del campionato di basket Promozione maschile che giocava in Valtellina un big match d'alta quota nel girone G. Protagonista il Gigante Inverigo che si è imposto sul difficile campo del Tirano per 56-61 confermando la sua imbattibilità e affiancando in vetta al girone Figino e Villa Guardia. Un bel colp0 per la squadra di coach Davide Pina che certifica la sua continua crescita e le ambizioni di vertice. Intanto già stasera si apre il 6° turno con un posticipo interessante il derby brianzolo Playground Team-Senna.

Questo il cartellone del 5° turno d’andata

Giovedì 3 ore 21.15 Tavernerio-CDG Erba 48-69, Kaire Sport Lurate Caccivio-Villa Guardia 64-67, Sondrio-Antoniana Como 56-61, SB’83 Cermenate-Playground Team 54-61; venerdì 4 ore 21.30 Alebbio-Virtus Cermenate 90-52, S. Ambrogio Mariano-Lomazzo 65-66, Senna-Figino 66-87; sabato 5 ore 21 Tirano-Inverigo 56-61.

La classifica aggiornata del girone G

Figino, GSV Villa Guardia, Gigante Inverigo 10; Tirano 8; S. Ambrogio Mariano, CDG Erba 6; Tavernerio, Kaire Lurate, Antoniana Como, Playground Team, Alebbio, Lomazzo 4; Sondrio, SB'83 Cermenate 2; Virtus Cermenate, Senna 0.

Questo il cartellone del 6° turno d’andata

Lunedì 7 novembre ore 21.30 Playground Team-Senna; Giovedì 10 ore 21 CDG Erba-Lurate, 21.15 Tavernerio-SB'83; venerdì 11 ore 21 Inverigo-Alebbio, ore 21.15 Figino-Sondrio, ore 21.30 Villa Guardia-Antoniana, Lomazzo-Tirano; domenica 13 ore 18 Virtus Cermenate-Mariano Comense.