Basket Promozione, il Gigante Inverigo doma Tirano e ritorna in vetta da solo

Basket Promozione: venerdì tellurico nel girone G lombardo.

Basket Promozione: colpo grosso del Lurate che vince il derby a Villa Guardia, vittorie pesanti per Figino e Lomazzo

Venerdì ricco di emozioni nel campionato di Basket Promozione maschile. Risultati roboanti con scosse telluriche al vertice del girone G dove l'Inverigo torna in vetta da solo grazie al successo casalingo contro Tirano e il contemporaneo ko interno del Villa Guardia battuto nel derby da un'ottima Kaire Sport Lurate Caccivio che sale sempre di più. Così come il Figino che supera Senna e aggancia al terzo posto il Tirano. Dietro vittoria pesante anche per Lomazzo ch in volata regola e stacca il Mariano.

Il programma del 5° turno di ritorno del girone G

Giovedì 9/3 CDG Erba-Tavernerio 58-44, Antoniana-Sondrio 66-42; venerdì 10/3 Inverigo-Tirano 74-65; Figino-Senna 71-55, Lomazzo-Mariano 56-54, Villa Guardia-Lurate Caccivio 62-67; lunedì 13 ore 21.30 Playground-SB’83 Cermenate; domenica 19 Virtus Cermenate-Alebbio.

La classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo 38; GS Villa Guardia 36; Tirano, Figino 32, CDG Erba 28; Lurate Caccivio 22; Tavernerio 20; Alebbio Como 18; Antoniana Como 16; Lomazzo, 14; Virtus Cermenate, Mariano 12; SB’83 Cermenate, Playground Team 10; Senna 8; Sondrio 6.

Questo il cartellone del prossimo turno, 6° turno di ritorno

Giovedì 16 ore 21-15 Antoniana-Villa Guardia, ore 21.30 Lurate Caccivio-CDG Erba, SB’83 Cermenate-Tavernerio, Sondrio-Figino; venerdì 17 ore 21.30 Senna-Playground Team , Alebbio-Inverigo, Mariano-Virtus Cermenate; domenica 18 ore 20.30 Tirano-Lomazzo.