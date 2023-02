Basket Promozione: ieri si è aperto il ritorno del girone G lombardo.

Basket Promozione: il Gigante Inverigo è senza ostacoli e sbanca in anticipo anche Cermenate

Il tempo di archiviare il giro di boa ed ecco che nel girone G del campionato di Basket Promozione maschile si è aperto il ritorno. Ieri infatti si è giocato l'anticipo del 16° turno stagionale a Cermenate dove la capolista Gigante Inverigo non ha fatto sconti e ha inanellato il suo 16° successo consecutivo superando i padroni di casa della Virtus per 47-69. Ora è vera fuga per il Gigante di coach Davide Pina. Oggi si gioca il secondo anticipo sul campo di Brenna: Playground Tream-CDG Erba.

Così il programma del 1° turno di ritorno

Domenica 5 febbraio Virtus Cermenate-Inverigo 47-69; lunedì 6 Playground-CDG Erba; giovedì 9 ore 21.15 Tavernerio-Villa Guardia, Sondrio-Mariano; venerdì 10 Alebbio-SB’83, Senna-Lomazzo, Figino-Antoniana; sabato 11 ore 20.30 Tirano-Lurate Caccivio.

Per questa classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo 32; Villa Guardia 28; Tirano, 23; Figino 22; CDG Erba 20; Tavernerio, Kaire Sport Lurate 16; Antoniana 14 Virtus Cermenate, Alebbio 12: S’83 Cermenate, Lomazzo 10; Mariano 8; Playground Team, Senna 6; Sondrio 4.