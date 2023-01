Basket Promozione il Gigante Inverigo fa 12, doma Lurate e scappa via

Basket Promozione: si è giocato ieri sera per il 12° turno d'andata del girone G lombardo.

Basket Promozione: successi importanti anche per Figino e Senna, oggi il big match Villa Guardia-Tirano

Ieris era si sono giocate tre importanti partite per il 12° turno d'andata del girone G del campionato di Basket Promozione maschile. Spicca il 12° successo consecutivo della capolista Gigante Inverigo che a domiclio supera anche la Kaire Sport Lurate e allunga in vetta. Dietro importante vittoria casalinga anche per il Figino che doma l'Alebbio e si conferma in zona playoff. Sul fondo importante successo del Senna che supera il fanalino di coda Sondrio e aggancia quota 6. Oggi fari puntati sul big match di Villa Guardia dove il GSV ospita il Tirano.

Programma del 12° turno d'andata girone G

Lunedì 9 gennaio Playground-Antoniana 53-47; giovedì 12 Erba-SB’83 67-62, Tavernerio-Mariano 68-62; venerdì 13 Inverigo-Lurate Caccivio 69-58, Figino-Alebbio 82-64, Senna-Sondrio 66-57; sabato 14 ore 21 Villa Guardia-Tirano; domenica 15 Virtus Cermenate-Lomazzo

Classifica aggiornata del girone G

Inverigo 24; Villa Guardia 20; Tirano, Figino 18; Kaire Sport Lurate, Erba 14; Antoniana, Tavernerio 12; Virtus Cermenate, Alebbio 10; Mariano, Lomazzo 8; SB’83 Cermenate, Playground, Senna 6; Sondrio 2.

Questo il cartellone completo del 13° turno d‘andata

Giovedì 19/1 ore 21.15 Antoniana-Virtus Cermenate, ore 21-30 Lurate-Figino, Sondrio-Inverigo, SB’83-Senna; venerdì 20 ore 21.30 Lomazzo-Erba, Mariano-Villa Guardia, Alebbio-Tavernerio; sabato 21 ore 20.30 Tirano-Playground.