Basket Promozione: il Gigante Inverigo schianta Senna e riaggancia in vetta il Villa Guardia

Basket Promozione si sono giocate altre quattro gare dell'8° turno d'andata girone G.

Basket Promozione: successi pesanti anche per S. Ambrogio Mariano, Antoniana e Alebbio Como

Si sono giocate ieri sera altre quattro gare interessanti dell'8° turno d'andata nel girone G del campionato di Basket Promozione. Nuovo successo d'autorità per il Gigante Inverigo che schianta Senna e riaggancia in vetta il GS Villa Guardia. Salgono anche le quotazioni del Mariano che ha vinto il derby con il Playground Team e dell'Antoniana Como che ha sbancato Lomazzo. Nelle retrovie successo pesante anche per l'Alebbio Como che ha fermato la corsa dei giovani della CDG Erba. Stasera si gioca Tirano-Cermenate e domani chiuderà il big match Tavernerio-Figino.

Questo il cartellone dell'8° turno d’andata girone G

Giovedì 24 SB'83-Lurate 70-78, Sondrio-Villa Guardia 59-70; venerdì 25 Inverigo-Senna 71-50, Lomazzo-Antoniana 50-55, Mariano-Playground 62-56, Alebbio-CDG Erba 69-63; sabato 26 ore 20.30 Tirano-Virtus Cermenate; domenica 27 ore 18 Tavernerio-Figino.

Classifica aggiornata del girone G

GS Villa Guardia, Gigante Inverigo 16; Figino, Tirano 12; CDG Erba, Kaire Sport Lurate, S. Ambrogio Mariano, Antoniana Como 8; Tavernerio, Virtus Cermenate, Alebbio Como 6; SB'83 Cermenate, Playground Team, Lomazzo, Senna 4; Sondrio 2.

Il programma del 9° turno d'andata del girone G

Giovedì 1 dicembre Erba-Figino, Antoniana-Alebbio, Lurate-Senna; venerdì 2 Mariano-Inverigo, Villa Guardia-Playground, Lomazzo-Sondrio; sabato 3 Tirano-SB’83; domenica 4 Virtus Cermenate-Tavernerio.