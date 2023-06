Basket Promozione: oggi è in programma la gara 2 della serie finale playoff.

Basket Promozione: il Gigante Inverigo stasera gioca il match point in casa per volare in D

Vigilia speciale per il Gigante Inverigo che questa sera alle 21 ospita tra le mura amiche la gara di ritorno della finale playoff del campionato di basket Promozione: in palio il salto in serie D. Già perché la squadra lariana diretta da coach Davide Pina dopo aver vinto in trasferta gara 1 della serie contro il Basket Carugate, oggi a domicilio ha in mano il match ball per chiudere i conti e centrare un obiettivo storico quale sarebbe la promozione in serie D. Palla a due questa sera alle 21 a Inverigo. Eventuale gara 3 a Carugate sabato prossimo.

Questo il calendario della finale Carugate-Inverigo

Gara1 sabato 10 giugno Carugate-Il Gigante Inverigo 56-58

Gara 2 mercoledì 14 giugno a Inverigo ore 21

Eventuale Gara3 sabato 17 giugno a Carugate alle ore 19.30.