Basket Promozione: Il Gigante non è scaramantico e centra a Brenna il 17° successo di fila

Basket Promozione si è aperto ieri sera il 17° turno del girone G lombardo.

Basket Promozione: il team di Inverigo si conferma capolista imbattuto stoppando il Playground per 39-55

In barba alla scaramanzia il Gigante Inverigo ha vinto anche il 17° turno del campionato di basket Promozione che si è aperto già ieri sera. L'anticipo del girone G infatti ha visto la squadra capolista di coach Davide Pina andare a sbancare Brenna campo del Playground Team con un netto 39-55. L'ennesima prova di forza per il 17° successo di fila che mantiene il Gigante in vetta solitario del torneo.

Il tabellino di Playground Team-Gigante Inverigo 39-55

Playground Team: Porro 11, Chinello 6, Corti 6, Fontana 5, Castelli 3, Spinelli 2, Arena 2, Viganò 2, Noseda 2, F. Bianchi.

Il Gigante Inverigo: O. Bianchi 11, Gafforelli 10, Meroni 9, Galli 7, Bianchini 5, Cappelletti 4, Corbetta 4, Galli 3 Broggi 2, Amoroso, Mecca, Fantechi.

Così il programma del 2° turno di ritorno

Lunedì 13 febbraio ore 21.15 Playground Team-Inverigo 38-55; giovedì 16 ore 21.15 Antoniana-Tirano; 21.30 SB'83 Cermenate-Sondrio, Lurate-Alebbio; venerdì 17 ore 21.30 Lomazzo-Tavernerio, Villa Guardia-Erba, Mariano-Senna; domenica 19 ire 18 Virtus Cermenate-Figino.

Per questa classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo 34; Villa Guardia 30; Tirano 26; Figino 24, CDG Erba 22; Tavernerio, Kaire Sport Lurate 16; Antoniana, Alebbio 14 Virtus Cermenate, Lomazzo 12: S’83 Cermenate, Mariano 10; Playground Team, Senna 6; Sondrio 4.