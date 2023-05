Basket Promozione: ieri si è giocato un importante recupero nel girone G lombardo.

Basket Promozione: Il Gigante schianta Figino e stacca il pass per i playoff

Mentre si è già aperto il 13° turno di ritorno nel girone G di basket Promozione ieri sera si è giocato anche un importante recupero che ha emesso un altro verdetto. Il Gigante Inverigo infatti battendo ieri sera con ampio margine per 83-60 il Figino ha staccato il pass per i playoff con tre turni di anticipo. Una vittoria meritata per i ragazzi di coach Davide Pina che torneranno in campo già venerdì sera ancora in casa contro Sondrio.

Il recupero del 7° turno di ritorno

Gigante Inverigo-Pall. Figino 83-60

Gigante Inverigo: D. Caggio 17, F. Galli 12, Kim Tae 9, Corbetta 8, Gafforelli 8, Bianchi 7, M. Galli 6, Bianchini 6, Castoldi 5, Meroni 3, Cappelletti. All. Pina

Figino: Marzorati 17, Casadio 12, Gatti 10, Colombo 6, Mazzucchi 6, Bergna 5, Bernardi 4, Vite, Bragotto, Livio, Posca, Mamone. All. Borgetti

Così il programma del 13° turno del girone G

Mercoledì 3 maggio ore 21.15 Villa Guardia-Mariano 77-54; giovedì 4 Tavernerio-Alebbio, CDG Erba-Lomazzo; venerdì 5 ore 21.15 Figino-Kaire Lurate, Inverigo-Sondrio, sabato 6 Tirano-Playground, Senna-SB’83; domenica 7 Virtus Cermenate-Antoniana.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia 52; Inverigo 48; Tirano 44; Figino 38; Erba 36; Lurate Caccivio 34; Tavernerio 26; Antoniana 22; Playground, Virtus Cermenate, Alebbio 20; Lomazzo 18; SB’83 Cermenate 16; Mariano 14; Senna 12; Sondrio 11.