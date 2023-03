Basket Promozione: il GS Villa Guardia sbanca Lomazzo e aggancia Inverigo in vetta

Basket Promozione: ieri sera importante partita per il 7° turno del girone G lombardo.

Basket Promozione: stasera in programma altre due gare Mariano-Kaire Sport Lurate e Tirano-Sondrio

Ieri sera si è giocata un'altra partita importante nel girone G valida per il 7° turno di ritorno del campionato di basket maschile. Pesante e largo successo esterno del GS Villa Guardia che ha sbancato Lomazzo per 52-77 agganciando momentaneamente in testa alla classifica il Gigante Inverigo che invece ha posticipato la sua gara casalinga contro Figino al 3 maggio. Intanto oggi si torna in campo con altre due interessanti sfide Mariano-Kaire Sport Lurate e Tirano-Sondrio.

Il cartellone completo del 7° turno di ritorno girone G

Giovedì 23/3 SB’83-Antoniana 71-65, CDG Erba-Virtus Cermenate 79-57, Tavernerio-Playground Team 59-65; venerdì 24 ore 21.30 Lomazzo-Villa Guardia 52-77, Alebbio-Senna rinviata per inagibilità del campo; sabato 25 ore 21.15 Mariano-Kaire Sport Lurate, Tirano-Sondrio; posticipata al 3 maggio Inverigo-Figino.

Classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo, GS Villa Guardia 40; Figino, Tirano 34, CDG Erba 32; Kaire Sport Lurate Caccivio, Tavernerio 22; Alebbio 18; Antoniana, Virtus Cermenate 16; Lomazzo, Playground Team 14; Mariano, SB’83 Cermenate 12; Senna 10; Sondrio 8.

Il cartellone dell'8° turno di ritorno girone G

Lunedì 27 marzo alle ore 21.30 Playground-Mariano; giovedì 30 ore 21 Erba-Alebbio, ore 21.15 Antoniana-Lomazzo, 21.30 Kaire Lurate-SB’83 Cermenate; venerdì 31 ore 21.15 Figino-Tavernerio, 21.30 Villa Guardia-Sondrio, Senna-Inverigo; domenica 2 aprile ore 18 Virus Cermenate-Tirano.