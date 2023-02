Basket Promozione: si è giocato un importante recupero del 13° turno del Girone G.

Basket Promozione: il Playground Team si arrende all'overtime contro il Tirano

Nel girone G del campionato di basket Promozione maschile si è giocato un recupero importante del 13° turno d'andata sul campo di Brenna dove il Playground Team si è dovuto arrendere ma solo all'overtime contro il Tirano terza forza del torneo. La squadra brianzola infatti era riuscita a recuperare e acciuffare il supplementare contro i forti valtellinesi ma poi nell'overtime ha dovuto alzare bandiera bianca restando così a quota 6 punti in classifica, sul fondo. Il campionato tornerà in campo già giovedì sera per aprire l'ultimo turno d'andata con queste partite Antoniana-CDG Erba, Lurate Caccivio-Virtus Cermenate, Sondrio-Playground.

Recupero del 13° turno Playground Team-Tirano 74-80 dts (26-40, 68-68)

Playground Team: Seregni 14, Porro 12, Bianchi 11, Viganò 8, Fontana 7, Corti 6, Castelli 5, Croci 4, Colombo 4, Chinello 2, Spinelli 1, Noseda.

Tirano: Natta 24, Marchesi 15, Panizza 11, Rapposelli 9, Valli 8, Pianta 5, Camagni 4, Sgrò 4, Del Prete, De Campo.

Il programma completo del 15° turno ultimo d'andata del girone G

Giovedì 2 febbraio Antoniana-CDG Erba, Lurate Caccivio-Virtus Cermenate, Sondrio-Playground; venerdì 3 Figino-Mariano, Senna-Villa Guardia, Inverigo-SB'83, Alebbio-Lomazzo; sabato 4 Tirano-Tavernerio.

Ecco la classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo 28; Villa Guardia 26; Tirano 22; Figino 20; CDG Erba 18; Tavernerio 16; Kaire Sport Lurate, Antoniana 14 Virtus Cermenate 12; Alebbio, S’83 Cermenate, Lomazzo 10; Mariano 8; Playground, Senna 6; Sondrio 2.