Basket Promozione il Sant'Ambrogio Mariano ieri sera beffato all'overtime

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è aperto il 6° turno di ritorno nel girone Como1.

Basket Promozione si è aperto il 6° turno di ritorno nel girone Como1.

Basket Promozione il team biancorosso ha perso in volata con il 5 Fuori per 67-62 e resta solo all'ultimo posto

Si è aperto ieri sera il girone Como 1 del campionato di basket promozione maschile. Dopo una lunga sosta di quasi due mesi è tornato in campo il Sant'Ambrogio Mariano Comense che era di scena ieri sera a Giussano ospite del 5 Fuori, uno scontro diretto sul fondo che infatti non ha deluso le attese e ha regalato emozioni. Il successo ha premiato alla fine i locali per 67-62 ma dopo un'autentica maratona decisa solo all'overtime. I marianesi erano riusciti infatti ad agganciare il pareggio con una tripla a fil di sirena che aveva chiuso i tempi regolamentari sul 58-58 rinviando il verdetto al supplementare. Purtroppo però l'esito finale ha premiato Giussano mentre Mariano resta ultimo da solo a quota 2 punti. Da segnalare che invece il Sidergorla Playground giocherà il 6° turno di ritorno a Binzago il 14 febbraio. Ma sarà un febbraio intenso e pieno di recuperi per il Playground di coach Marcantonio: il 7/2 Playground-Besanese, 14/2 Binzago-Playground, 16/2 Besanese-Playground, 20/2 Playground-Cesano Seveso, 27/2 Playground-Mariano.

Il tabellino di 5 Fuori Giussano - S.Ambrogio Mariano Vismaravetro 67-62

(16-14, 28-24, 41-37, 58-58)

Il programma del 6° turno di ritorno girone Como1

Il 1 febbraio Giussano-Sant'Ambrogio Mariano 67-62 dts; il 3/2 , Sovico-Veranese; 4/2 Besanese-Cesano Seveso; lunedì 14 febbraio Binzago-Sidergorla Playground.

Classifica attuale girone Como1

Binzago, Cesano Seveso 14; Besanese 10; Sidergorla Playground Team, Veranese, Giussano 8; Sovico 6; Sant'Ambrogio Mariano 2.