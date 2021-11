Basket Promozione Il Sant'Ambrogio Mariano si sblocca e centra il suo primo successo stagionale

Pallacanestro Minors risultati

Ieri sera si sono giocate altre due gare del girone Como1.

Basket Promozione: ieri sera si sono giocate altre due gare del girone Como1.

Basket Promozione: a domicilio la squadra brianzola ha stoppato il quotato Sovico per 73-66

Finalmente al quinto tentativo il Sant'Ambrogio Mariano Comense ha centrato il primo successo stagionale nel campionato di Basket Promozione maschile nel girone Como1. Ieri sera infatti la squadra brianzola ha messo a segno un bel colpo battendo tra le mura amiche della palestra di via per Cabiate la quotata Sovico seconda in classifica con il punteggio di 73-66. Ricordiamo che nell'anticipo il Sidergorla Playground Team aveva perso a Giussano di misura per 62-61. Il cartellone del turno si completerà domenica 21 con il posticipo Binzago-Cesano Seveso.

Il cartellone del 5° turno d'andata del girone Como1

Martedì 16 novembre ore 21.30 5 Fuori Giussano-Sidergorla Playground Team 62-61; venerdì 19 ore 21.30 S. Ambrogio Mariano-Sovico 73-66, Besanese-Veranese 75-52; domenica 21 Binzago-Cesano Seveso.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso, Besanese 8; Sovico, Pob Binzago 6; Sidergorla Playground Team 4; 5 Fuori Giussano, Veranese, Sant'Ambrogio Mariano 2.

Il cartellone del 6° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 25 novembre Cesano Seveso-Besanese, Veranese-Sovico; venerdì 26 ore 21.30 playground Team-Binzago, Sant'Ambrogio Mariano-5 Fuori Giussano.