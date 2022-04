Basket Promozione il Sant'Ambrogio vince il derby da brividi contro il Senna Comasco

Pallacanestro minors risultati

Si è giocato ieri sera il secondo anticipo del 6° turno del girone Como1-2 del campionato di basket Promozione maschile. C'era attesa in quel di Mariano Comense per la sfida sul fondo tra i locali del Sant'Ambrogio e il fanalino di coda Senna. Un derby da brividi che ha visto il successo dei padroni di casa biancorossi che si sono imposti per 83-71 salendo così al terzultimo posto a quota 10 punti. Oggi intanto si giocano altre due gare interessanti: il big match Cesano Seveso-Villa Guardia e Sovico-Alebbio.

Questo il cartellone del 6° turno della seconda fase girone Como 1-2

Martedì 26 ore 21.30 Giussano-Albavilla 59-69; mercoledì 27 ore 21.30 Mariano-Senna 83-71; giovedì 28 ore 21.30 Cesano Seveso-Villa Guardia, Sovico-Alebbio; venerdì 29 ore 21.30 Veranese-Antoniana, Sidergorla-Inverigo, Besanese-Lurate; domenica 1 maggio ore 21.30 Binzago-Cucciago Bulls.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Cucciago Bulls, Villa Guardia, Gladiatori Albavilla 32; Cesana Seveso 30; Binzago, Lurate 26; Giussano, Sidergorla, Besanese, Sovico , Alebbio Como 16; Gigante Inverigo 14; Veranese 12; S. Ambrogio Mariano 10; Antoniana Como 8; Senna 2.