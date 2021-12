Basket Promozione il Sidergorla Playground costretto a rinviare ben due partite per positività al Covid

Pallacanestro minors in campo

Basket Promozione il punto nel girone Como1 in occasione del 2° turno di ritorno.

Basket Promozione il punto nel girone Como1 in occasione del 2° turno di ritorno.

Basket Promozione saltate le sfide di mercoledì scorso con la Besanese e di lunedì prossimo con la Veranese

Il Covid colpisce ancora e condiziona lo svolgimento del campionato di basket Promozione maschile. Nel girone Como 1 infatti sono ben due le partite riviate per casi di positività riscontrati nelle ultime ore e specificatamente interesanno entrambe le gare che avrebbero dovuto vedere protagonista il Sidergorla Playground Team. La squadra di coach Raffaele Marcantonio avrebbe dovuto giocare già mercoledì scorso il recupero sul campo della Besanese che invece è stato rinviato così come il match valido per il 2° turno di ritorno programmato per lunedì 20 in casa contro la Veranese. Il girone Como 1 giocherà domani domenica 19 Binzago-Besanese e martedì 21 5 Fuori Giussano-Sovico.

Programma del 2° turno di ritorno girone Como1

Giovedì 16 ore 21.30 Cesano Seveso-Mariano Comense; domenica 19 Binzago-Besanese; lunedì 20 ore 21.30 Sidergorla Playground -Veranese rinviata. Martedì 21 dicembre Giussano-Sovico,

Classifica aggiornata girone Como1

Cesano Seveso, Binzago 12; Besanese 10; Sidergorla Playground Team, Veranese 8; Sovico 6; 5 Fuori Giussano 4; Sant'Ambrogio Mariano Comense 2.