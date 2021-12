Basket Promozione il Sidergorla riparte vincendo, Mariano invece va ancora ko

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è aperto il ritorno del girone Como1.

Basket Promozione si è aperto il ritorno del girone Como1.

Basket Promozione il Playground tornerà in campo già mercoledì per il recupero con la Besanese per agganciarla al terzo posto

Si è aperto il girone di ritorno del campionato di basket promozione maschile e nel girone Como1 è iniziato bene per il Sidergorla Playground che ha vinto in casa contro il Sovico per 60-49. Con questo successo la squadra di coach Raffaele Marcantonio sale a quota 8 punti e mercoledì 15 potrebbe sfruttare il recupero in casa della Besanese per agganciarla a quota 10 al terzo psoto. Niente da fare invece per il Sant'Ambrogio Mariano battuto in casa dal Binazgo neo capolista e costretto a rimanere così all'ultimo posto del girone.

Programma del 1° turno di ritorno girone Como1

Lunedì 6 dicembre Veranese-Cesano Seveso 73-58; venerdì 10 ore 21.30 Sant'Ambrogio Mariano-Binzago 54-73, Sidergorla Playground Team-Sovico 60-49, Besanese-5 Fuori Giussano 64-55.

Classifica aggiornata girone Como1

Cesano Seveso, Binzago 12; Besanese 10; Sidergorla Playground Team, Veranese 8; Sovico 6; 5 Fuori Giussano 4; Sant'Ambrogio Mariano Comense 2.

Programma del 2° turno di ritorno girone Como1

Martedì 14 dicembre Giussano-Sovico, giovedì 16 ore 21.30 Cesano Seveso-Mariano Comense; domenica 19 Binzago-Besanese; lunedì 20 ore 21.30 Sidergorla Playground -Veranese.

Mercoledì 15 dicembre il recupero Besanese-Sidergorla Playground Team