Basket Promozione il Sidergorla stasera gioca d'anticipo sul campo del 5 Fuori Giussano

Pallacanestro Minors in campo

Basket Promozione si apre oggi il 5° turno d'andata del girone Como1.

Basket Promozione occasione ghiotta per la squadra di coach Raffaele Marcantonio contro il fanalino di coda del torneo

Il tempo di archiviare la vittoria nel derby domenicale vinto a Mariano per 55-49 ed ecco che oggi torna in campo il Sidergorla Playground Team per l'anticipo del 5° turno d'andata del campionato di basket promozione lombardo maschile. Un anticipo importante per la squadra brianzola diretta da coach Raffaele Marcantonio che sul campo dell'ultima della classe il 5 Fuori Giussano ha la possibilità di centrare la terza vittoria stagionale che la lancerebbe nelle zone alte del girone Como 1. Venerdì 19 alle ore 21.30 toccherà invece al Sant'Ambrogio Mariano che a domicilio riceverà il Sovico per provare a sbloccarsi e centrare il primo successo stagionale e lasciare così il fondo del girone.

Il cartellone del 5° turno d'andata del girone Como1

Martedì 16 novembre ore 21.30 5 Fuori Giussano-Sidergorla Playground Team; venerdì 19 ore 21.30 S. Ambrogio Mariano-Sovico, Besanese-Veranese; domenica 21 Binzago-Cesano Seveso.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 8; Besanese, Sovico, Pob Binzago 6; Sidergorla Playground Team 4;0 Veranese 2; Mariano, 5 Fuori Giussano 0.