Basket Promozione il Sidergorla torna al successo a Figino contro il Binzago

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è chiuso il penultimo turno d'andata del girone Como 1.

Basket Promozione brutta sconfitta casalinga per il Sant'Ambrogio Mariano che resta solo all'ultimo posto

Si è completato il 6° turno penultimo d'andata del campionato di basket Promozione maschile che nel girone Como 1 ha regalato una vittoria e una sconfitta alle due squadre nostrane. Sorride il Sidergorla Cermenate che guidato per l'occasione da Giona Colombo in sostituzione dello squalificato coach Raffaele Marcantonio ha superato in casa il Binago salendo così a quota 6 punti. Brutta sconfitta casalinga invece per il Sant'Ambrogio Mariano che è caduto per mano del 5 Fuori Giussano restando così ultimo da solo in classifica.

Il cartellone del 6° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 25 novembre Cesano Seveso-Besanese 72-61, Veranese-Sovico 62-55; venerdì 26 ore 21.30 Sidergorla Playground Team-Binzago 60-50, Sant'Ambrogio Mariano-5 Fuori Giussano 53-66.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 10; Besanese, Binzago 8; Sovico, Sidergorla Playground Team 6; 5 Fuori Giussano, Veranese 4; Sant'Ambrogio Mariano 2.

Il cartellone del 7° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 2 dicembre Binzago -5 Fuori Giussano, ore 21.30 Veranese-marinao, Sovico-Cesano Seveso; venerdì 3 ore 21.30 Besanese- Sidergorla Playground Team.