Basket Promozione il Villa Guardia domina il testacoda contro Senna e vola in vetta da solo 

Basket Promozione si è giocato ieri il recupero del 2° turno d'andata del girone Como2.

Basket Promozione oggi ritorna in campo anche il girone Como1 con il Sant'Ambrogio Mariano ospite a Giussano

Finalmente dopo una lunga sosta durata oltre un mese e mezzo ieri sera è tornato in campo il campionato di basket Promozione maschile e a fare da apripista è stato il recupero del 2° turno del girone Como2 Villa Guardia-Senna. Un testacoda che non ha però avuto storia visto che i padroni di casa del GSV si sono imposti largamente con tanto di centello per 101-49 . Con questo successo la squadra diretta da coach Fabiano Brenna vola in testa da sola al girone a quota 16 punti scavalcando i Cucciago Bulls che apriranno giovedì 3 febbraio il 6° turno di ritorno ospiti dell'Antoniana. Oggi invece 1 febbraio si apre il 6° turno del girone Como 1 con protagonista il Sant'Ambrogio Mariano che torna in campo rendendo vista al 5 Fuori Giussano.

Recupero del 2° turno d'andata girone Como 2

Lunedì 31 gennaio Villa Guardia-Pol. Senna 101-49

Il programma del 6° turno di ritorno girone Como 2

Giovedì 3/2 Antoniana Como-Cucciago Bulls; venerdì 4 Villa Guardia-Gladiatori Albavilla, Senna-Gigante Inverigo, Alebbio-Lurate Caccivio.

La classifica attuale del girone Como2

Villa Guardia 16; Cucciago Bulls 14; Gladiatori Albavilla 12; Kaire Sport Lurate Caccivio 10; Gigante Inverigo 8; Alebbio Como , Antoniana Como 6; Senna 0.

Il programma del 6° turno di ritorno girone Como1

Il 1 febbraio Giussano-Sant'Ambrogio Mariano; il 3/2 Binzago-Sidergorla Playground, Sovico-Veranese; 4/2 Besanese-Cesano Seveso.

Classifica attuale girone Como1

Binzago, Cesano Seveso 14; Besanese 10; Sidergorla Playground Team, Veranese 8; Giussano, Sovico 6; Sant'Ambrogio Mariano 2.