Basket Promozione il Villa Guardia sbanca Erba ma con fatica per 53-56

Basket Promozione si è aperto ieri sera il 2° turno d'andata del girone G.

Basket Promozione successo casalingo del Tavernerio contro Lomazzo mentre SB'83 cade a Sondrio in volata

Si è aperto ieri sera il 2° turno del girone G del campionato di basket Promozione maschile che ha regalato tre interessanti anticipi. A Erba ha vinto la favorita Villa Guardia ma ha dovuto faticare parecchio per domare i giovani del CDG. Pronto riscatto casalingo del Tavernerio che ha vinto il derby delle retrocesse travolgendo il Lomazzo. Trasferta amara in Valtellina per l'SB'83 Cermenate caduta nel finale sul... Campetto Sondrio. Oggi altre quattro gare del cartellone che si chiuderà domani, sabato 15, con il posticipo Tirano-Antoniana Como.

Così il cartellone del 2° turno d'andata del girone G

Giovedì 13 ottobre ore 21 CDG Erba-Villa Guardia 53-56, ore 21.15 Tavernerio-Lomazzo 66-45, ore 21.30 Sondrio-SB’83 Cermenate 74-70; venerdì 14 ore 21 Inverigo-Playground; 21.15 Figino-Virtus Cermenate, ore 21.30 Alebbio-Lurate e Senna-Mariano; sabato 15 ore 20.30 Tirano-Antoniana.

Classifica del girone G

GS Villa Guardia* 4; CDG Erba*, Gigante Inverigo, Lomazzo*, Tavernerio*, Sondrio*, S. Ambrogio Mariano, SB'83 Cermenate*, Tirano, Figino 2; Playground Team, Antoniana, Alebbio, Kaire Lurate Caccivio, Virtus Cermenate, Senna 0. (* 1 gara in più)

Così il cartellone del 3° turno d'andata del girone G

Giovedì 20 ottobre ore 21.15 Antoniana-Lurate, ore 21.30 Sondrio-Alebbio, SB’83 Cermenate-Figino; venerdì 21 ore 21 Inverigo-Tavernerio; ore 21.30 Senna-Tirano, Mariano-CDG Erba, Lomazzo-Playground Team; domenica 23 ore 18 Virtus Cermenate-Villa Guardia.