Basket Promozione il Villa Guardia vince il big match con Inverigo ed è solo in testa

Basket Promozione si sono giocate ieri sera tre gare del 10° turno di ritorno girone G.

Basket Promozione vittorie casalinghe pesanti per Mariano e Lomazzo, oggi Tirano-Figino

C'era grande attesa nel girone G del campionato di basket Promozione maschile per il big match d'alta quota ieri sera a Villa Guardia tra le due capoliste. Una sfida che non ha deluso le attese e che ha visto il successo meritato della squadra di casa del Villa Guardia che domando per 62-53 il Gigante Inverigo è ora da sola in testa anche se la squadra di coach Pina ha una partita da recuperare. Da segnalare anche i successi importanti di Lomazzo e Mariano. Oggi è in programma Tirano-Figino e domani chiuderà il posticipo Virtus Cermenate-Senna.

Il tabellino di Villa Guardia-Inverigo 62-53

Parziali: 16-14, 20-15, 10-13, 16-11

Villa Guardia: Galletti 5, Chiurato 4, Belloni 16, Volontè 2, Gatti N. 3, Ugoni 7, Rimoldi 10, Giussani, Moraca 5, Bassi 10, Veronelli Fe., Guggiari. All: Di Lorenzo.

Inverigo: Caggio 20, Broggi 10, Bianchi 9, Corbetta 5, Meroni 5, Cappelletti 2, F. Galli 2, Bianchini 2,Gafforelli 1, Mecca, Redaelli, M. Galli. All. Pina

Il cartellone completo del 10° turno di ritorno

Giovedì 13 Antoniana-Tavernerio 70-67, Kaire Sport Lurate-Playground Team 62-60, Sondrio-Erba 63-70 dts; venerdì 14 Villa Guardia-Inverigo 63-53, Mariano-Alebbio 65-59, Lomazzo-SB'83 Cermenate 73-57; sabato 15 ore 20.30 Tirano-Figino; domenica 16 ore 18 Virtus Cermenate-Senna.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia 46; Inverigo 44; Tirano 40; Figino 38; CDG Erba 36; Kaire Sport Lurate Caccivio 30; Tavernerio 24; Antoniana Como 22; Alebbio Como 18; Virtus Cermenate, Playground Team, Lomazzo 16; Mariano 14; SB’83 Cermenate 12; Senna, Sondrio 10.

Questo il cartellone del prossimo turno, 11° di ritorno girone G

Lunedì 17 ore 21.30 Playground-Alebbio; giovedì 20 ore 21 Erba-Tirano, 21.15 Tavernerio-Lurate, 21.30 SB’83-Mariano; venerdì 21 ore 21 Inverigo-Lomazzo, 21.15 Figino-Villa Guardia, 21.30 Senna-Antoniana; domenica 23 ore 18 Virtus Cermenate-Sondrio.