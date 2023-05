Basket Promozione: si è aperto ieri sera il penultimo turno stagionale del girone G.

Basket Promozione: Inverigo batte Antoniana e aggancia Villa Guardia in vetta momentaneamente

Si è aperto ieri sera il penultimo turno di regular season del girone G del campionato di basket Promozione maschile. Colpi esterni per Inverigo che aggancia momentaneamente in testa Villa Guardia e del Tavernerio a Sondrio. Successi casalinghi per SB'83 che vince il derby di Cermenate e per la Kaire Sport Lurate arrivata all'ottava vittoria di fila. Oggi in campo Figino-Playground, Alebbio-Villa Guardia e Senna-Erba mentre sabato si chiuderà il cartellone con il posticipo Tirano-Mariano.

Il cartellone del 14° turno di ritorno del girone G

Giovedì 11 Antoniana-Inverigo 57-61, Kaire Sport Lurate-Lomazzo 74-62, Sondrio-Tavernerio 53-59, SB’83-Virtus Cermenate 89-61; venerdì 12 Figino-Playground, Alebbio-Villa Guardia, Senna-Erba; sabato 13 ore 20.30 Tirano-Mariano.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia, Inverigo 52; Tirano 44; Figino, Erba, Lurate 38; Tavernerio 30; Antoniana 24; Playground 22; Virtus Cermenate, Alebbio 20; Lomazzo, SB’83 Cermenate 18; Mariano, Senna 14; Sondrio 11.

Così l’ultimo turno di regular season girone G

Domenica 14 Virtus Cermenate-Lurate; lunedì 15 Playground-Sondrio; mercoledì 17 SB’83-Inverigo; giovedì 18 Erba-Antoniana, Tavernerio-Tirano; venerdì 19 Lomazzo-Alebbio, Mariano-Figino, Villa Guardia-Senna.