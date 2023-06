Basket Promozione: si è giocata ieri la gara di ritorno della finale playoff regionale.

Basket Promozione: Inverigo che impresa Gigante, per la prima volta sei in serie D!

Il Gigante Inverigo è in serie D, questo il verdetto di gara 2 della finale del campionato di basket Promozione maschile andata in scena ieri sera. La squadra lariana diretta da coach Davide Pina infatti ha chiuso la serie contro il Carugate bissando il successo ottenuto nel match d'andata e imponendosi anche in casa ieri sera nella gara di ritorno.

Una sfida molto tirata e combattuta che i lariani trascinati da David Caggio hanno saputo vincere nel finale guadagnandosi così la storica promozione in serie D. Un traguardo prestigioso per il rinnovato club di Inverigo che è ripartito in estate con tante ambizioni ma di fatto iniziando una sorta di "anno 0".

Un nuovo inizio che si è chiuso nel modo più glorioso come ammette coach Pina:

"Siamo felici perché abbiamo centrato un risultato storico per la nostra società Ci abbiamo sempre creduto ma non è stato facile e lo hanno dimostrato anche le due gare di finale combattutissime contro un ottimo avversario che non ha mai mollato. Ripeto noi però ci abbiamo sempre creduto fino alla fine e penso che questa promozione sia davvero meritata, per merito di tutti".

Questo il tabellino di gara2 Il Gigante Inverigo-Carugate 58-50

Inverigo: Caggio 22, Bianchi 13, Cappelletti 7, Riva 4, Corbetta 4, Bianchini 4, F. Galli 2, Gafforelli 2, Redaelli, Broggi, M. Galli, Meroni. All. Pina)

Questo il calendario della finale Carugate-Inverigo

Gara1 sabato 10 giugno Carugate-Il Gigante Inverigo 56-58

Gara 2 mercoledì 14 giugno a Inverigo 58-50