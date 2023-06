Basket Promozione: nel weekend si è giocata gara 1 delle finale regionale.

Basket Promozione: Inverigo sbanca Carugate ed è a un passo dalla serie D

Il Gigante Inverigo ha vinto gara 1 della finale di basket Promozione maschile e ora è a un passo dal paradiso... dal salto in serie D. La squadra lariana diretta da coach Davide Pina sabato sera ha infatti sbancato 56-58 il campo di Carugate al termine di una combattutissima gara d'andata e ora ha in mano il primo match point per realizzare quello che sarebbe un obiettivo straordinario per la società che proprio quest'anno ha aperto una nuova era: salire in serie D. Il match di ritorno è in programma mercoledì sera ad Inverigo alle ore 21. Eventuale gara 3 a Carugate sabato 17.

Il tabellino di Carugate-Il Gigante Inverigo 56-58

Carugate: Ghezzi 13, Ragnolini 12, Maccagni 8, Bonfanti 6, Iacopetta 4, Spinelli 3, Tamburrini 3, Pizzul 3, Bai 2, Beltrame 2, Lingiardi, Mainetti.

Inverigo: Bianchi 15, Bianchini 12, Gafforelli 9, Cappelletti 8, Corbetta 7, Broggi 3, M. Galli 2, Mecca, Redaelli, Caggio, F. Galli. All. Pina.

Questo il calendario della finale Carugate-Inverigo

Gara1 sabato 10 giugno Carugate-Il Gigante Inverigo 56-58

Gara 2 mercoledì 14 giugno a Inverigo ore 21

Eventuale Gara3 sabato 17 giugno a Carugate alle ore 19.30.