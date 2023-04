Basket Promozione, Inverigo schianta Mariano e riaggancia in vetta il Villa Guardia

Basket Promozione: si è chiuso ieri il 9° turno di ritorno del girone G lombardo.

Basket Promozione: nella sfida per il quarto posto Figino batte il CDG Erba

Si è chiuso ieri sera il 9° turno di ritorno prepasquale del girone G del campionato di basket Promozione maschile e lo ha fatto offrendo due anticipi di lusso. A Invergo il Gigante di casa ha superato di slancio Mariano riagganciando in vetta il Villa Guardia. A Figino invece la squadra locale ha vinto lo scontro diretto per il quarto posto superando in volata il CDG Erba. Ora il campionato si ferma per Pasqua e tornerà per aprire il 10° turno giovedì 13 aprile.

Questo il cartellone del turno prepasquale girone G

Lunedì 3 aprile ore 21.30 il derby di Alebbio-Antoniana 45-47, Playground-Villa Guardia 41-60; mercoledì 5 ore 21.30 Senna-Kaire Lurate 63-77; giovedì 6 ore 21.15 Tavernerio-Virtus Cermenate 101-77, Sondrio-Lomazzo 62-59, SB’83 Cermenate-Tirano 80-90; venerdì 7 ore 21.30 Inverigo-Mariano 89-57, Figino-CDG Erba 85-80.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia, Inverigo 44; Tirano 40; Figino 38; CDG Erba 34; Kaire Sport Lurate Caccivio 28; Tavernerio 24; Antoniana 20; Alebbio Como 18; Virtus Cermenate, Playground Team 16; Lomazzo 14; Sant’Ambrogio Mariano, SB’83 Cermenate 12; Senna, Sondrio 10.

Questo il cartellone del 10° turno di ritorno girone G

Giovedì 13 aprile ore 21.15 Antoniana-Tavernerio, ore 21.30 Lurate-Playground, Sondrio-Erba; venerdì 14 ore 21.30 Villa Guardia-Inverigo, Mariano-Alebbio, Lomazzo-SB'83 Cermenate; sabato 15 ore 20.30 Tirano-Figino; domenica 16 ore 18 Virtus Cermenate-Senna.