Basket Promozione: si sono giocate ieri tre gare del 3° turno di ritorno girone G lombardo.

Basket Promozione: Inverigo senza freni, vince il derby a Tavernerio e centra il 18° successo

Si sono giocate ieri sera altre tre gare del 3° turno di ritorno del girone G del campionato di basket Promozione maschile. Sugli scudi giovedì sera il derby di Tavernerio dove la squadra locale si è dovuta arrendere alla marcia imbattibile della capolista Gigante Inverigo che ha inanellato il suo 18° successo consecutivo. A segno ieri anche il CDG Erba che in casa ha travolto l’ABC Lomazzo confermandosi nelle zone nobili del girone. Successo casalingo in rimonta per la Kaire Sport Lurate che ha prima inseguito per 35 minuti l'Antoniana, ma poi ha piazzato il parziale vincente. Stasera altre tre gare GS Villa Guardia-Virtus Cermenate, Alebbio-Sondrio, Figino-SB’83.

Il programma del 3° turno di ritorno girone G

Lunedì 20 Playground Team-Lomazzo 67-50; giovedì 23 Kaire Lurate-Antoniana 62-56, Tavernerio-Inverigo 39-57, CDG Erba-Mariano 65-41; venerdì 24 GS Villa Guardia-Virtus Cermenate, Alebbio-Sondrio, Figino-SB’83; sabato 25 ore 20.30 Tirano-Senna.

La classifica aggiornata del girone G

Il Gigante Inverigo 36; GS Villa Guardia 32; Tirano 28; Figino 26, CDG Erba 24; Tavernerio, Kaire Sport Lurate Caccivio 18; Alebbio Como 16; Antoniana Como 14 Virtus Cermenate, Lomazzo 12: SB’83 Cermenate, S. Ambrogio Mariano Comense 10; Senna, Playground Team 8; Sondrio 6.

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone G

Giovedì 2 marzo Tavernerio-Senna, SB’83 Cermenate-Villa Guardia, Sondrio-Lurate; venerdì 4 Lomazzo-Figino, Inverigo-Erba; sabato 4 Tirano-Alebbio, Mariano-Antoniana; lunedì 6 Playground-Virtus Cermenate.