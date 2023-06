Basket Promozione: si è giocata ieri sera gara 2 di playoff e playin in Lombardia.

Basket Promozione: Inverigo va alla bella, Villa Guardia eliminato da Trecella

Gare 2 dall'esito importante e anche fatale quelle che si sono giocate ieri sera nei playoff e nei play in di basket Promozione maschile.

Nei playoff mastica amaro Inverigo costretto alla bella dai Baby Santos Milano: si tornerà in campo già venerdì 2 giugno a Inverigo per provare ad accedere alla finale. Verdetto cocente invece per il Villa Guardia eliminato con un secco 2-0 dall'Acli Trecella dopo aver dominato la stagione regolare. Nei play in verdetto amarissimo per il Playground Team che perdendo anche in casa dal Brugherio è retrocesso.

Oggi seconde partite per Antoniana, Tavernerio., Virtus Cermenate e Lurate Caccivio.

Calendario 1° turno Playoff Promozione

Gara 2 mercoledì 31 maggio Baby Santos Miano-Inverigo 73-50 (1-1), Trecella-Villa Guardia 61-51 (2-0)

Gara 1 sabato 27 maggio ore 21 Inverigo-Baby Santos Milano 83-35 (1-0), Villa Guardia-Trecella 59-72 (0-1)

Gara 3 venerdì 2 giugno Inverigo-Baby Santos Milano

Così il tabellone di Gara 2 dei playin salvezza

Martedì 30 ore 21.30 Verbano Luino-Figino 38-55 (0-2), mercoledì 31 ore 21.30 Playground-Brugherio 63-66 (0-2); giovedì 1 giugno ore 21 Virtus Cermenate-Busto Garolfo, ore 21.30 Antoniana-Legnano, Vismara Milano-Lurate Caccivio, Tavernerio-Samarate. lunedì 5 giugno ore 21.30 San Benedetto Milano-CDG Erba.

Risultati delle Gara1 dei playin salvezza

Giovedì 25/5 Lurate Caccivio-Vismara Milano 50-62 (0-1), Legnano-Antoniana Como 49-53 (0-1); venerdì 26 Figino-Verbano Luino 66-51 (1-0), Samarate-Tavernerio 50-59 (0-1), Brugherio-Playground Team 66-62 (1-0); domenica 28 Busto Garolfo-Virtus Cermenate 80-41 (1-0); lunedì 29 CDG Erba-S. Benedetto Milano 45-64.