Basket Promozione Inverigo vince in casa Alebbio e torna in testa da solo

Si completa questa sera con il posticipo Tirano-Lomazzo il 6° turno di ritorno del girone G del campionato di basket Promozione maschile che ieri sera ha giocato altre tre gare importanti. Pesante il colpo grosso de Gigante Inverigo che torna in vetta da solo. Colpo esterno anche per la Virtus Cermenate che ha sbancato Mariano mentre sul fondo punti d'oro per il Senna nel derby contro il Playground Team.

Il cartellone completo del 6° turno di ritorno del girone G

Giovedì 16 Antoniana-Villa Guardia 51-79, Kaire Lurate Caccivio-CDG Erba 63-69, SB’83 Cermenate-Tavernerio 60-78, Sondrio-Figino 66-57; venerdì 17 Senna-Playground Team 63-54 , Alebbio-Inverigo 50-65, Mariano-Virtus Cermenate 65-67; sabato 18 ore 20.30 Tirano-Lomazzo.

La classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo 40; GS Villa Guardia 38; Figino 34; Tirano 32, CDG Erba 30; Lurate Caccivio, Tavernerio 22; Alebbio Como 18; Antoniana Como 16; Lomazzo, Virtus Cermenate 14M Mariano, Playground Team 12; SB’83 Cermenate, Senna 10; Sondrio 8.

Questo il programma del 7° turno di ritorno del girone G

Giovedì 23/3 SB’83-Antoniana, Erba-Virtus Cermenate, Tavernerio-Playground; venerdì 24 Lomazzo-Villa Guardia, Alebbio-Senna; sabato 25 Mariano-Lurate, Tirano-Sondrio; il 3 maggio Inverigo-Figino. Recupero domenica 19 Virtus Cermenate-Alebbio.