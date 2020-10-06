( squadre lariane in promozione maschile

Basket Promozione iscritte anche otto squadre della provincia di Como

Basket Promozione definite le società aventi diritto al campionato lombardo 2020/21.

Basket Promozione iscritte anche otto squadre della provincia di Como
Como città, 06 Ottobre 2020 ore 15:50

Basket Promozione definite le società aventi diritto al campionato lombardo 2020/21.

Basket Promozione al via Albavilla, Villa Guardia, Alebbio, Antoniana, Playground, Inverigo, S. Ambrogio Mariano e Senna

Il comitato Fip Lombardia ha reso note tutte le società a cui è stato assegnato per la stagione sportiva 2020/2021 il diritto sportivo di iscriversi al campionato do basket promozione maschile. Tra questa fanno parte anche 8 società lariane: il Sant’Ambrogio Mariano Comense, Pallacanestro Albavilla, Polisportiva Senna Comasco, Alebbio Como, Antoniana Como, Gigante Inverigo, Playground Team Cermenate e GS Villa guardia. Ora sarà decisa la composizione dei gironi della prima fase e quindi verranno compilati i calendari di regular season.

L’elenco delle società aventi diritto a partecipare al campionato di Promozione 2020/21

000321 SOCIAL O.S.A. BASKET A.S.D. – MILANO (MILANO)
000457 A.S.DIL. BASKET P.O.S.A.L. – SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
000459 A.S.D.CSO CESTISTICA BORSANESE – BUSTO ARSIZIO (VARESE)
000525 U.S. ALFONSO CASATI a.s.d. – ARCORE (MONZA BRIANZA)
000839 G.S. O.SA.L. NOVATE A.S.D. – NOVATE MILANESE (MILANO)
000840 G.S.DIL. NINO RONCO – ORNAGO (MONZA BRIANZA)
000847 A.S.D. VISCONTI BASKET – BRIGNANO GERA D’ADDA (BERGAMO)
000883 ASD G S ANTONIANO – BUSTO ARSIZIO (VARESE)
001520 A.S.D. BASKET PIOLTELLO – PIOLTELLO (MILANO)
001604 A.D. Pallacanestro Albavilla – ALBAVILLA (COMO)
001946 ASD G.S.VEROLESE BASKET – VEROLANUOVA (BRESCIA)
001958 ASD BRESSO BASKET – BRESSO (MILANO)
001960 POL AIROLDI PALL – ORIGGIO (VARESE)
002617 VIRTUS BASKET BINASCO A.D. – BINASCO (MILANO)
002639 A.S.D. POL. LIBERTAS VANZAGO – VANZAGO (MILANO)
002869 SOC.POL.1964 EXCELSIOR VAIANO – VAIANO CREMASCO (CREMONA)
002986 G.S. VILLAGUARDIA A.S.D. – VILLA GUARDIA (COMO)
003762 A.DIL. POL. COMUNALE ALMENNESE – ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)
003818 A.D. EUREKA BASKET – MONZA (MONZA BRIANZA)
003837 POL. DIL. FORTITUDO – BUSNAGO (MONZA BRIANZA)
003848 A.S.D. IL MOMENTO – RIVOLTA D’ADDA (CREMONA)
005395 VESPA BASKET ASD – CASTELCOVATI (BRESCIA)
006582 A.D. U.S. Alebbio 1954 – COMO (COMO)
007057 U.S. BURAGHESE – BURAGO DI MOLGORA (MONZA BRIANZA)
007064 AD BRESCIA BK RONCADELLE CSCR – RONCADELLE (BRESCIA)
007148 ASS. DIL. EBRO BASKET – MILANO (MILANO)
007696 VALCUVIA BASKET A.S. DIL. – CUVEGLIO (VARESE)
007716 BASKET COCCAGLIO 1982 – COCCAGLIO (BRESCIA)
007724 C R A C BIONICS – BUCCINASCO (MILANO)
008746 U.S.S.PELLEGRINO VB.BASKET ASD – SAN PELLEGRINO TERME (BERGAMO)
008759 PROMOBASKET VIRTUS A.S.D. – PONCARALE (BRESCIA)
008782 A.S.D. BASKET S.AMBROGIO – MARIANO COMENSE (COMO)
010542 A.S.D. POL. DAVERIO – DAVERIO (VARESE)
010610 POLISPORTIVASENNA DILETTANT. – SENNA COMASCO (COMO)
010640 A.S.D. PALL. CUORICINO CARDANO – CARDANO AL CAMPO (VARESE)
012801 U.S. ACLI TRECELLA – POZZUOLO MARTESANA (MILANO)
014139 ASD ADO SAN BENEDETTO BASKET – MILANO (MILANO)
014155 VIRTUS MEDA BASKET A.S.D. – MEDA (MONZA BRIANZA)
015889 A. DIL. BASKET CARONNO – CARONNO PERTUSELLA (VARESE)
016362 A.DIL. G.S. BASKET SOVICO – SOVICO (MONZA BRIANZA)
016365 A.S.D. ACLI BASKET BAREGGIO – BAREGGIO (MILANO)
020662 A.DIL. PALL. PREGNANA – PREGNANA MILANESE (MILANO)
033012 CUS BRESCIA A.S.D. – BRESCIA (BRESCIA)
033311 A.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. BASKET – BELLUSCO (MONZA BRIANZA)
034343 A.S.D. POL. VERANESE – VERANO BRIANZA (MONZA BRIANZA)
035333 A.DIL.GIOVANI ATLETI BASKET – SAMARATE (VARESE)
035346 SCANZOROSCIATE BK VIRTUS DIL. – SCANZOROSCIATE (BERGAMO)
036131 BORGHEBASKET 91 A.S.D. – BORGHETTO LODIGIANO (LODI)
036451 ASD ELEGY LEGNANO – LEGNANO (MILANO)
036472 A.DIL. ORATORIO BOCCALEONE BK – BERGAMO (BERGAMO)
036479 PALLACANESTRO OLIMPIA GAMBOLO – GAMBOLO’ (PAVIA)
038532 A.S.D. JUNIOR BASKET – VIGEVANO (PAVIA)
038550 A.S.D. CAMPETTO BASKET CLUB – SONDRIO (SONDRIO)
038580 A.S.D. POL. BESANESE – BESANA IN BRIANZA (MONZA BRIANZA)
038595 AZZANESE BASKET ASD – AZZANO SAN PAOLO (BERGAMO)
038912 A. S. D. BABY SANTOS – MILANO (MILANO)
039055 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD – GALLARATE (VARESE)
041112 A.S. KOR DIL. – SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)
044391 AMICO BASKET A.S.D. – CARPENEDOLO (BRESCIA)
044408 MAGIC UTAH A.S.D. – MILANO (MILANO)
044416 A. Dil. PNB18 Pallacanestro Nave Bovezzo – NAVE (BRESCIA)
045056 U.S. D. P.G. FRASSATI BK E V. – CASTIGLIONE D’ADDA (LODI)
047847 A.S.D CREMONESE BASKET – CREMONA (CREMONA)
047866 A. G.S. FADIGATI – CICOGNOLO (CREMONA)
050311 A.S.DIL. LESMO 2004 – LESMO (MONZA BRIANZA)
050371 A.D. PALAVAL BASKET 2004 – PALADINA (BERGAMO)
050562 ASS. DIL. BASKET AJACCIO 1988 – MILANO (MILANO)
050597 A.S. DIL. IL GIGANTE INVERIGO – INVERIGO (COMO)
050613 A.S. DIL. POL. LIERNA – LIERNA (LECCO)
050774 A. DIL. PALL. PALOSCO – PALOSCO (BERGAMO)
050782 PBA BASKET LIONS DEL CHIESE – ASOLA (MANTOVA)
050891 ASD BASKET CESANO SEVESO 2011 – CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)
050972 A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK – DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA)
051001 A.S.D. SORESINESE BASKET 06 – SORESINA (CREMONA)
051288 A.S.D. VIRTUS ARZAGO – ARZAGO D’ADDA (BERGAMO)
051358 ASTEL A.S.D. TELLINA – TEGLIO (SONDRIO)
051373 A.S.D. INZAGO BASKET – INZAGO (MILANO)
051378 A.S.D. PLAYGROUND TEAM – CERMENATE (COMO)
051567 A.S.D. VISMARA – MILANO (MILANO)
051569 ASD BASKET ANTONIANA – COMO (COMO)
051641 PALLACANESTRO BOLLATE GOSS ASD – BOLLATE (MILANO)
051690 A.D. 5 FUORI PALL. GIUSSANO – GIUSSANO (MONZA BRIANZA)
051816 A.S.D. PALL. CARUGATE – CARUGATE (MILANO)
051857 A.S.D. DRAGHI GORLAZY – GORLA MAGGIORE (VARESE)
052158 SSD ARL SAN CARLO SPORT – MILANO (MILANO)
052164 ASD POL. COMUNALE OME – OME (BRESCIA)
052423 ASD VIRTUS BASKET CASTEGGIO – CASTEGGIO (PAVIA)
052447 ASD ORATORIO S.GIUSEPPE PALL. – DALMINE (BERGAMO)
052642 ASD NEW BASKET PISOGNE – PISOGNE (BRESCIA)
052716 ASD PALL. MAGENTA – MAGENTA (MILANO)
052754 PALL. CONCOREZZO A.S.D. – CONCOREZZO (MONZA BRIANZA)
052772 ASD BASKET VALTEXAS – BERGAMO (BERGAMO)
052794 APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE – SEGRATE (MILANO)
052808 PALL. S.GERARDO MONZA ASD – MONZA (MONZA BRIANZA)
052964 PALLACANESTRO ROOSTERS PARABI – PARABIAGO (MILANO)
054033 Basket School Tradate A.S.D. – TRADATE (VARESE)
054080 A.S.D.BREMBO BASKET MOZZO 2013 – MOZZO (BERGAMO)
054252 A.S.D. BASKET SAN ZENO – SAN ZENO NAVIGLIO (BRESCIA)
054443 ASD Cesano Boscone Basket – CESANO BOSCONE (MILANO)
054457 A.S.D. SANFRU BASKET – MONZA (MONZA BRIANZA)
054475 A.S.D.BASKET VERBANO 1984 – LUINO (VARESE)
054508 A.S.D. TRENZANO BASKET – TRENZANO (BRESCIA)
054619 BASKET PEDRENGO – PEDRENGO (BERGAMO)
054666 ASD CENTRO MINIBASKET ABC VIRTUS MANTOVA – MANTOVA (MANTOVA)
054705 ASS. SPORT. DILETT. PALLACANESTRO ROVATO – ROVATO (BRESCIA)
054715 NUOVA PALLACANESTRO DELL ADDA – CASSANO D’ADDA (MILANO)
054730 BASKET BOSTO 2016 A.S.D. – VARESE (VARESE)
054740 A.S.D. Aurora pallacanestro Trescore 1962 – TRESCORE BALNEARIO (BERGAMO)
054894 BASKET SCHOOL OFFANENGO A.S.D. – OFFANENGO (CREMONA)
054920 Pallacanestro Monteclarense – MONTICHIARI (BRESCIA)
054943 POB Binzago 2017 – CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)
055172 ASD GRUPPO SPORTIVO DUE VI – GALBIATE (LECCO)

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