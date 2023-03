Basket Promozione: ieri si sono giocate altre tre gare dell'8° turno di ritorno girone G.

Basket Promozione: Kaire Lurate e CDG Erba ancora a segno e continuano la scalata

Ieri sera si sono giocate altre tre gare dell’8 turno di ritorno del girone G del campionato di basket Promozione maschile. Sugli scudi i giovani della CDG Erba che battendo a domicilio l'Alebbio continuano a salire in classifica. Così come la Kaire Sport Lurate che regola anche l'SB'83 Cermenate e conferma il suo buon momento. A segno in casa anche l'Antoniana contro il Lomazzo. Stasera in campo le capoliste: in trasferta Inverigo a Senna mentre Villa Guardia in casa ospita Sondrio. Domenica il posticipo Virtus Cermenate -Tirano chiuderà il cartellone.

Questo il cartellone completo dell'8° turno di ritorno del girone G

Lunedì 27 marzo Playground Team-Mariano 56-61; giovedì 30 CDG Erba-Alebbio 74-60, Antoniana-Lomazzo 65-56, Kaire Lurate-SB’83 Cermenate 79-66; venerdì 31 ore 21.15 Figino-Tavernerio, 21.30 Villa Guardia-Sondrio, Senna-Inverigo; domenica 2 aprile ore 18 Virus Cermenate-Tirano.

La classifica aggiornata del girone G

Inverigo, Villa Guardia 40; Tirano 36; Figino, CDG Erba 34; Kaire Sport Lurate Caccivio 26; Tavernerio 22; Alebbio, Antoniana Como 18; Virtus Cermenate, Playground Team 16; Lomazzo 14; Sant’Ambrogio Mariano, SB’83 Cermenate 12; Senna 10; Sondrio 8.

Questo il cartellone del turno prepasquale girone G

Lunedì 3 aprile ore 21.30 il derby di Como Alebbio-Antoniana, Playground-Villa Guardia; mercoledì 5 ore 21.30 Senna-Kaire Lurate; giovedì 6 ore 21.15 Sondrio-Lomazzo, SB’83 Cermenate-Tirano; venerdì 7 ore 21.30 Inverigo-Mariano, Figino-CDG Erba.