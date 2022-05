Basket Promozione Kaire Sport Lurate che momento: batte anche il Cesano Seveso e sale al secondo posto

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione giocati ieri sera due recuperi importanti nel girone Como 1-2

Si sono giocati ieri sera due recuperi molto importanti nel girone Como1-2 del campionato di basket Promozione maschile. Nelle zone alte successo pesantissimo quello messo a segno dalla Kaire Sport Lurate Caccivio che si conferma squadra più in forma del momento superando in casa il Cesano Seveso e agganciando così al secondo posto Albavilla tanto che ormai vede vicino l'obiettivo playoff. Vittoria interna pesante anche sul fondo dove l'Antoniana Como stoppa a domicilio il Sidergorla Playground e aggancia a quota 12 la Veranese. Domani sera l'Antoniana Como tornerà in campo per giocare un altro recupero importante ospite proprio della pariclassifica Veranese mentre Sidergorla-Alebbio apriranno l'8° e ultimo turno della seconda fase del gitone Como 1-2.

Recuperi:

lunedì 9 maggio ore 21 Lurate Caccivio-Cesano Seveso 66-58, ore 21.15 Antoniana-Sidergorla 72-66

Mercoledì 11 maggio Veranese-Antoniana.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Villa Guardia 36; Cucciago, Albavilla, Kaire Sport Lurate 32; Cesana Seveso, Binzago 30; Sidergorla, Alebbio , Giussano, Inverigo 18; Besanese, Sovico 16; Veranese, Antoniana 12; Mariano 10; Senna 2.

Questo il cartellone dell'8° turno ultimo della seconda fase girone Como 1-2

Mercoledì 11 maggio ore 21.30 Sidergorla-Alebbio; Giovedì 12 ore 21.30 Sovico-Villa Guardia, Binzago-Lurate Caccivio, Cesano Seveso-Albavilla; venerdì 13 ore 21.30 Mariano-Cucciago Bulls, Veranese-Senna, Besanese-Antoniana.