Basket Promozione Kaire Sport Lurate esclusa dovrà ripartire dalla Prima Divisione

Basket Promozione colpo di scena dopo la pubblicazione dei gironi del campionato lombardo.

Basket Promozione “Non ce lo aspettavamo proprio, è stato un fulmine a ciel sereno”

Nel giorno che la Fip Lombardia ha definito i gironi di basket Promozione maschile assegnando a quello Varese C tutte le 8 squadre lariane, c’è però un club nostrano che mastica amaro. Si tratta della Kaire Sport Lurate Caccivio che a sorpresa è rimasta fuori dalla Promozione 2020/21. Una delusione, una vera doccia fredda arrivata alla società lariana che invece anche dopo il cambio di denominazione nei mesi scorsi da Azzurra a Kaire Sport appunato, aveva avuto rassicurazioni dalle autorità competenti che si sarebbe potuta iscrivere per il sestso anno di fila al campionato regionale di Promozione. Ed invece… è arrivata questa delusione come spiega coach Davide Corti: “Onestamente è stato un fulmine a ciel sereno non ce lo aspettavamo proprio. Ci stiamo allenando da settimane con l’idea di preparare il campionato di Promozione ed ora invece ci ritroviamo a dovere ripartire dalla Prima Divsione. Con il doppio rischio di buttare via una stagione ma anche onestamente di non riuscire a trattenere tutti i nostri giocatori”. Ora la società aspetta spiegazioni e una delucidazione dalla federazione sui motivi di questa decisione e di questa esclusione a sorpresa ma resta la certezza che dovrà ripartire dalla Prima Divisione per poter ritornare al più presto in Promozione: “Un campionato che abbiamo conquistato sul camp vincendo la Prima Divisione anni fa e poi abbiamo giocato da protagonisti in queste ultime cinque stagioni consecutive sempre ai vertici.. e ora dovremo invece riconquistarla sul campo”.