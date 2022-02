Basket Promozione, la capolista Gs Villa Guardia macina vittorie - VIDEO

Villa Guardia

E giovedì sfida tosta: derby contro Kaire Sport Lurate Caccivio.

Basket Promozione, girone Como 2: la capolista Villa Guardia attira sempre più pubblico con la sua sequenza di vittorie.

Basket Promozione, applausi alla capolista

Venerdì 4 febbraio l'ennesima vittoria dei ragazzi di coach Brenna, ospitando a Villa Guardia Gigante Inverigo. Un'affermazione mai in discussione, con la rotazione di tutti i giocatori e senza spingere troppo sull'acceleratore. Punteggio finale: 57-35, Certamente non la migliore prestazione stagionale, la squadra ha dimostrato consapevolezza anche in una gara che non ha esaltato la precisione al tiro. Due punti, però, applauditi dal numeroso pubblico sugli spalti del palazzetto di Villa Guardia.

Prossimo turno: derby con Lurate Caccivio

Giovedì il calendario riserverà alla capolista Gs Villa Guardia una sfida tosta: derby contro Kaire Sport Lurate Caccivio, squadra che sa il fatto suo. Un'altra tappa fondamentale per la formazione di coach Brenna.