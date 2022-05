Basket Promozione la capolista Villa Guardia demolisce la Veranese e allunga in vetta

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione il GSV di coach Brenna s'impone per 77-36 e ora porta a + 4 il suo vantaggio sulle inseguitrici

Si è giocato ieri sera un recupero molto importante nel girone Como 1-2 del campionato di basket Promozione. Il Villa Guardia infatti ha ospitato il recupero del 1° turno della seconda fase e ha sfruttato a dovere il fattore campo regolando alla distanza la Veranese per 77-36. Una prova di forza che permette al team diretto da coach Fabiano Brenna di conquistare altri due punti e allungare in vetta sulle seconde ora distanti 4 lunghezze. Il campionato tornerà in campo già domani, mercoledì 4 maggio, con l'anticipo del 7° turno Senna-Giussano.

Recupero del 1° turno della seconda fase girone Como 1-2

Lunedì 2 maggio Villa Guardia-Veranese 77-36

Villa Guradia: Belloni 8, Giussani 9, Ugoni 2, Rimoldi 5, Coira 6, Beretta 5, Guggiari 11, Tassan 4, Corti 6, Volontè 12, Gatti 4, Moraca 5. All. Brenna

Veranese: Rovelli, Lanzarini, Colombo 2, Valente 6, Lanzarini 6, Mandelli 13, Pasolin 5, Marini 2, Brambilla, Rivolta 2, Confalonieri.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Villa Guardia 36; Cucciago Bulls, Albavilla 32; Cesana Seveso 30; Binzago, Lurate 28; Alebbio 18; Giussano, Sidergorla, Besanese, Sovico, Inverigo 16; Veranese, Mariano 10; Antoniana 8; Senna 2.

Questo il cartellone del 7° turno della seconda fase girone Como 1-2

Mercoledì 4 maggio ore 21.30 Senna-Giussano; giovedì 5 ore 20.20 Cucciago-Sidergorla, Antoniana-Cesano Seveso, Lurate Caccivio-Sovico; venerdì 6 ore 21.30 Albavilla-Veranese, Alebbio-Binzago, Villa Guardia-Besanese, Inverigo-Mariano.