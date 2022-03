Basket Promozione la capolista Villa Guardia sbanca Giussano 77-71 e vola in testa da sola

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è aperto ieri il 2° turno della seconda fase del girone Como1-2.

Basket Promozione si è aperto ieri il 2° turno della seconda fase del girone Como1-2

Basket Promozione niente da fare invece per il Gigante Inverigo stoppato dal Sovico per 60-53

Si è già aperto ieri sera il 2° turno della seconda fase del girone Como1 del campionato di basket Promozione maschile. Dopo il rinvio del match inaugurale, ieri sera è tornata in campo la capolista Villa Guardia capace di andare a sbancare il sempre insidioso parquet del 5 Fuori Giussano. Il team di coach Fabiano Brenna si è imposto con il punteggio finale di 77-71 volando momentaneamente al primo posto solitario. Niente da fare invece per il Gigante Inverigo che ieri sera è stato stoppato sul campo del Sovico per 60-53. Già domani giovedì 31 è in programma un altro match Cesano Seveso-Alebbio Como.

Il tabellino di Giussano - GSV Villa Guardia 71-77

Giussano: Bushi 11, Santin 14, Sironi 10, Montenegro 4, Amabile 2, Scaglione 14, Tagliabue 13, Corrada, Sorleto 3, Cattaneo.

GSV: Belloni 6, Rimoldi 18, Ugoni 14, Veronelli 4, Coira 14, Beretta 5, Guggiari 6, Tassan 2, Giussani 8, Volontè, Corti, Trevisani. All. Brenna

Così il cartellone del 2° turno del girone Como1-2

Martedì 29/3 ore 21.30 Sovico-Inverigo 60-53, Giussano-Villa Guardia 71-77; il giovedì 31/3 Cesano Seveso-Alebbio; venerdì 1 /4 ore 21.30 Besanese-Cucciago, Veranese-Lurate, Sidergorla-Albavilla; domenica 3 Mariano-Antoniana, Binzago-Senna.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Villa Guardia 26; Cesana Seveso, Cucciago 24; Albavilla 22; Binzago 20; Lurate 18; Giussano, Sidergorla 16; Besanese 14; Sovico 12; Inverigo, Veranese, Alebbio 10; Antoniana 8; Mariano 6; Senna 2.