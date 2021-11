Basket Promozione la gara Villa Guardia-Cucciago omologata con lo 0-20 a tavolino

pallacanestro minors provvedimenti disciplinari

Basket Promozione provvedimento importante del giudice sportivo nel girone Como2.

Basket Promozione GSV scende a 5 punti, Bulls in vetta a 8 punti in classifica e oggi si apre il 6° turno d'andata

Oggi si apre il 6° turno d'andata del campionato di basket promozione maschile ma nel girone Como2 in queste ultime ore il giudice sportivo ha cambiato di fatto la classifica. Già perché la partita GS Villa Guardia-Cucciago Bulls che era stata vinta dai padroni di casa per 70-61 settimana scorsa, ora è stata omologata dal giudice sportivo con il punteggio di 0-20 a tavolino per la seguente motivazione: "La gara viene omologata con il risultato di 0-20 a favore della Società Blackcourth B.Cucciago Bulls, la Società G.S. Villaguardia viene altresì penalizzata di 1 punto in classifica per infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara per posizione irregolare di giocatore, allenatore e aiuto allenatore, determinata da inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento [art. 52, RE Gare,art. 18 RG,art. 49 RG] a causa della posizione irregolare del secondo allenatore, essendo assente il primo". Villa Guardia scende così a quota 5 punti in classifica mentre i Cucciago Bulls vanno in vetta a quota 8 punti raggiungendo Albavilla.

Il cartellone del prossimo turno 6° d'andata girone Como2

Giovedì 25 novembre ore 21.30 Lurate Caccivio-Alebbio, Cucciago Bulls-Antoniana; venerdì 26 ore 21.30 Inverigo-Senna, Albavilla-Villa Guardia.

La classifica aggiornata del girone Como2

I Gladiatori Albavilla, Cucciagp 8; Kaire Sport Lurate 6; Villa Guardia, 5; Gigante Inverigo, Antoniana 4; Alebbio Como 2; Senna 0.