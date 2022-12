Basket Promozione: si è aperto ieri sera il 10° turno d'andata del girone G Lombardo.

Basket Promozione: la Kaire Lurate stoppa anche il Playground e centra il quarto successo di fila

Si è già aperto il 10° turno del campionato di basket Promozione maschile che ieri sera ha giocato due interessanti anticipi nel girone G. Ha allungato la striscia vincente la Kaire Sport Lurate Caccivio che sbancando il campo del Playground Team ha inanellato la sua quarta vittoria di fila e si conferma in grande condizione. Buon momento anche per l'Alebbio Como che in volata ha domato a domicilio il Sant'Ambrogio Mariano. Questa sera, mercoledì 7, sono in programma altri due anticipi Tavernerio-Antoniana e Figino-Tirano.

Programma del 10° turno d'andata girone G

Lunedì 5/12 ore 21.30 Playground Team-Kaire Sport Lurate 48-65, Alebbio-S. Ambrogio Mariano 64-61; mercoledì 7 Tavernerio-Antoniana, Figino-Tirano; giovedì 8 ore 21 CDG Erba-Sondrio; venerdì 9 ore 21.30 Senna-Virtus Cermenate; lunedì 12 ore 21 Gigante Inverigo-GS Villa Guardia; lunedì 19 SB’83 Cermenate-Lomazzo.

Classifica aggiornata del del girone G

GS Villa Guardia, Gigante Inverigo 18; Tirano 16; Figino 14; Kaire Sport Lurate Caccivio12; CDG Erba, Antoniana Como 10; Sant’Ambrogio Mariano, Tavernerio, Alebbio Como 8; Virtus Cermenate, Lomazzo 6; SB’83 Cermenate, Playground Team, Senna 4; Sondrio 2.