Basket Promozione la Sidergorla scivola a Binzago nel giorno di San Valentino 

Basket Promozione il Playground team di coach Marcatonio si è arreso per 66-58 sul campo della POB

Si è giocato ieri sera un importante recupero nel girone Como1 del campionato di basket Promozione maschile che ha visto però sconfitto in trasferta il Sidergorla Playground a Binzago per 66-58. Dopo un primo quarto equilibrato i brianzoli di coach Raffaele Marcatonio hanno visto aumentare lo svantaggio che non sono più riusciti a recuperare incassando una sconfitta che stoppa la loro risalita in classifica contro la seconda forza. Il torneo torna in campo già questa sera quando si aprirà il 7° turno di ritorno con l'anticipo Veranese-Giussano. Nel weekend invece torneranno in campo le due portacolori nostrane: sabato 19 febbraio ore 20 Sant'Ambrogio Mariano-Besanese; domenica 20 ore 17.30 Sidergorla-Cesano Seveso.

Il tabellino di Pob Binzago-Sidergorla-Playground 66-58

parziali 18-15, 39-33, 53-44

Sidergorla: Stefano Colombo 13, Spinelli 12, Bianchi 9, Seregni 7, G. Colombo 6, Porro 6, S. Colombo 3, Noseda 2, Chinello, Mauri. All. Marcatonio.

Recupero 6° turno di ritorno del girone Como1

Lunedì 14 febbraio POB Binzago-Sidergorla Playground 66-58

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 18; POB Binzago 16; Sidergorla Playground Team, Besanese, 5 Fuori Giussano 10; Veranese, Sovico 8; Sant'Ambrogio Mariano 4.

Il programma del 7° turno di ritorno girone Como1

Martedì 15 Veranese-Giussano; giovedì 17 Sovico-Binzago; sabato 19 ore 20 Mariano-Besanese; domenica 20 ore 17.30 Sidergorla-Cesano Seveso.