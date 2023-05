Basket Promozione: si è aperto l'ultimo turno di regular season del girone G lombardo.

Basket Promozione: la Virtus Cermenate stende Lurate, il Playground schianta Sondrio

Si è già aperto l'ultimo turno di stagione regolare del campionato di basket Promozione. Nel girone G si sono già giocati due anticipi che hanno visto il fragoroso successo casalingo della Virtus Cermenate che ha fermato la serie positiva del Lurate e quello del Playground Team a spese del fanalino Sondrio. Ieri sera è andato in scena anche un importante recupero che ha visto il pesantissimo successo esterno del Senna sul campo dell'Alebbio Como. Il turno tornerà in campo mercoledì sera per chiudersi con i posticipi di venerdì 19.

Così l’ultimo turno di regular season girone G

Domenica 14 Virtus Cermenate-Lurate 100-88; lunedì 15 Playground-Sondrio 68-50; mercoledì 17 SB’83-Inverigo; giovedì 18 Erba-Antoniana, Tavernerio-Tirano; venerdì 19 Lomazzo-Alebbio, Mariano-Figino, Villa Guardia-Senna.

Lunedì 15 recupero del 7° turno ore 21.45 Alebbio-Senna 86-89.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia 54; Inverigo 52; Tirano 46; Figino 40; Erba, Lurate 38; Tavernerio 30; Antoniana 24; Playground , Virtus Cermenate 22; Alebbio 20; Lomazzo, SB’83 Cermenate, Senna 18; Mariano 16; Sondrio 12.